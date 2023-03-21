Як правильно приготувати смажену картоплю: секрети улюбленої страви

На смак страви впливає дуже багато

Хто не любить смажену картоплю? Хрумка, прямо зі сковорідки — пальчики оближеш. Приготувати таку страву — справа тонка. Тут важливо все - навіть правильне зберігання.

Прості секрети та кулінарні хитрощі допоможуть смачно посмажити картоплю. Ділиться такими лайхфаками Рixelinform.

Як правильно готувати смажену картоплю

Для ідеальної страви нам знадобиться картопля однакового розміру (тоді шматочки будуть однаковими), соняшникова олія, паперовий рушник та сковорода.

Підготовка картоплі до смаження. Її треба нарізати пластинами або соломкою та обсушити на паперовому рушнику. Таким чином ми приберемо зайву вологу і забезпечимо собі хрустку скоринку.

Важливий інгредієнт — олія. Вона має бути перевіреного виробника, без запаху та смаку, інакше картопля може вийти несмачною.

Час смаження картоплі. Перші 5-7 хвилин смажимо картопляні брусочки на сильному вогні до ніжної золотистої скоринки. Потім перевертаємо для рівномірного обсмажування та продовжуємо готувати протягом 15-20 хвилин на середньому вогні. Своєчасно перемішуємо картоплю.

Спеції, зелень та сіль потрібно додавати за 3-5 хвилин до готовності. Цей трюк наситить картоплю апетитними ароматами.

Найважливіше питання у цьому процесі – накривати чи не накривати сковороду кришкою? Щоб отримати соковиту та крущучу картоплю, її потрібно готувати без кришки.

Якщо любите картоплю, але хочеться різноманітності, можна приготувати картопляно-м’ясну запіканку. Лише небагато часу, а результат — пальчики оближеш.