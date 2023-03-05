Що робити, якщо пересолили макарони: кулінарний лайфхак від шеф-кухаря

Для кожного виду пасти є своя доза солі

Одна з найчастіших помилок у приготуванні страв – дуже багато солі. Однак невеликі кулінарні хитрощі допоможуть врятувати хоч пересолені котлети, хоч макарони.

Відома італійська шеф-кухарка Роберта д’Еліа поділилася простим секретом з The Mirror, як врятувати макарони, якщо ви додали занадто багато солі у воду під час варіння. Також вона розповіла, скільки солі слід додавати до пасти.

Одна з найпоширеніших помилок під час приготування пасти – перебір із сіллю. Якщо ви опинилися в такій ситуації і не знаєте, що робити, то є хитрість, яка виправить помилку.

Якщо ви виявили, що всипали у воду занадто багато солі, виконайте маніпуляцію з водою. Так, відлийте половину води з каструлі, залишивши там лише частину солоної рідини. Потім долийте у ємність воду без солі. Кулінарка нагадує, що потрібно куштувати воду під час приготування макаронів.

Щоб не пересолити пасту, пам’ятайте про дозування спецій. За словами шеф-кухарки, легко визначити правильну кількість солі, яку всипають у каструлю. Вона варіюється від типу пасти: суха (Pasta secca) та сира (Pasta fresco).

Кулінарка зазвичай варить 100 г макаронів у одному літрі води. Коли ви готуєте сиру пасту, використовуйте до 10 г солі на літр води. Якщо варите сухі макарони, зменшіть дозу до 5 г солі на 100 г макаронів і літр води.

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