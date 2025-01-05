Як очистити кеш в Telegram у пару кліків, щоб звільнити пам’ять на телефоні

На це піде лише кілька хвилин

У багатьох на телефоні встановлено програму Telegram, але мало хто знає, що цей меседжер щодня "краде" пам’ять із пристрою. Все залежить від того, наскільки часто ви користуєтесь цією програмою.

"Телеграф" розповідає, як очистити кеш у Telegram на телефоні швидко та просто. На це піде лише кілька хвилин.

Зазначимо, що якщо ви підписані на велику кількість каналів або використовуєте маски та фільтри для створення своїх роликів і маєте відео в чернетках, чистити кеш можна щодня і навіть кілька разів на день. За кілька днів активного використання кеш-файли можуть зайняти 1 гб і більше.

Як очистити кеш в Telegram

Заходимо до месенджера;

Потім знаходимо "Налаштування";

Вибираємо "Дані та пам’ять/Дані та сховище";

Далі слід натиснути на пункт "Використання пам’яті/Використання сховища";

Після цього на екрані з’явиться інформація, скільки пам’яті на телефоні займає кеш. Необхідно натиснути на "видалити кеш";

Потім потрібно почекати, поки процес видалення не завершиться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як очистити кеш у додатку WhatsApp. Зробити це можна легко і просто, лише за кілька хвилин.