Хотів їхати до Криму на танку і назвав українців "нацистами": що говорить про війну актор-путініст Ігор Угольников

Артист знімає пропагандистські фільми про "велику Росію"

Російський режисер, актор театру та кіно Ігор Угольников, як і співак Сергій Лазарєв, бачить в Україні "нацистів". 62-річний путініст є затятим прихильником війни, яку розв’язала Росія проти мирних людей.

Артист ще до 2014 року знімав військові пропагандистські фільми, які вихваляють Радянський Союз. Зокрема, у 2010 році він став автором ідеї та генеральним продюсером картини "Братська фортеця". З 2017 року путініст є президентом Міжнародного телевізійного конкурсу "Тефі безсмертний полк".

Цікаво, що у 1990-х роках Угольников провів три місяці у Нью-Йорку. Тоді він не гидував навчатися в американців, як ставити вистави та телевізійні зйомки. "Телеграф" розповідає, що путініст говорить про війну в Україні.

Що Ігор Угольников говорить про Україну

"Брати-українці збожеволіли, підігріті ззовні. Підігрів завжди існував і існує проти Росії. Бояться – значить поважають. Ми самі себе можемо вбивати у громадянській війні. Це ганебно і жахливо. Але руського воїна бояться і боятимуться завжди. Це історичний факт", — ляпнув Угольников у 2016 році.

Угольников, який розпочинав з ведучого гумористичного шоу "Оба-на", а зараз керує пропагандистською кіностудією "Воєнфільм", підтримав анексію українського Криму, а у 2017 році незаконно відвідав півострів для участі у зйомках фільму "Вічне життя".

У 2021 році в інтерв’ю Юрію Дудю артист заявив, що сам поїхав би "відвойовувати" півострів на танку. "Я безумовно підтримав Крим (незаконну анексію Росією — ред.), і якби було треба, то сам туди поїхав би — на танку чи всередині, якщо треба було б комусь щось пояснювати", — заявив Угольников.

2022 року путініст підтримав вторгнення РФ в Україну та вбивства мирних людей. Тоді він навіть знявся в ролику для державного телеканалу "Росія-24", де заговорив про "нових нацистів" в Україні.

Режисер стверджує у відео, що якщо Росія зараз "дозволить відродитись нацизму", то вона, мовляв, "зрадить і пам’ять, і предків, і все, що дорого росіянам". Також він повторив тезу Кремля про те, що "Росія своїх не кидає".

19 жовтня 2022 року Ігор Угольников включений до списку санкцій України за публічні заклики до агресивної війни, виправдання та визнання законної збройної агресії РФ та окупації українських територій. Також артист є у "Миротворці".

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