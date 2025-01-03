Народився в Дніпрі, полюбив Путіна і побив росіянку: що говорить про війну "сімейний експерт" і блогер Сатья Дас

За російського диктатора Яковлєву живеться "добре"

Відомий блогер, який називає себе гуру сімейних стосунків, за духовним ім’ям Сатья Дас набув популярності завдяки своїм численним лекціям та семінарам. На них Сергій Яковлєв (справжнє ім’я) роздає поради самотнім людям та подружнім парам, як жити щасливо і в гармонії, при цьому не маючи жодної кваліфікації дипломованого психолога. Чоловік з українським корінням активно гастролює країною-агресоркою і не гидує заробляти криваві рублі.

Сатья Дас – уродженець Дніпропетровська (зараз місто Дніпро). Він народився 16 травня 1972 року, виріс у багатодітній родині. У дитинстві активно займався спортом, досяг звання чемпіона зі скелелазіння, а пізніше захопився бойовими мистецтвами. Після закінчення технікуму за спеціальністю "Техніка та технологія громадського харчування" Яковлєв проходив службу на Байконурі.

"Я родом із Дніпропетровська. Я народився, виріс там, до 19 років. Потім служив у радянській армії. З 1993 року я живу у Росії. Я громадянин Росії. Я не є громадянином України, бо не був громадянином України. Там мешкають мої родичі, тут мешкають мої друзі. Тут мешкають мої родичі, там мешкають мої друзі", — сказав Яковлєв інтерв’ю Собчак у квітні 2022 року.

Що говорить Сатья Дас про війну в Україні

"Сімейний психолог", попри своє українське походження та популярність серед української аудиторії, не робив прямих заяв про російсько-українську війну. До повномасштабного вторгнення Росії Сергій Яковлєв приїжджав із лекцією до Львова.

У тому ж інтерв’ю з Собчак "експерт із сімейних стосунків" провів паралель між війною та сваркою "тата та мами". На його думку, "мама" – це Україна, і вона відповідає за початок війни.

У березні 2022 року в мережі з’явилося відео, на якому Яковлєв відкрито визнає свою любов до російського диктатора Путіна. Він аргументував це тим, що за нього блогеру живеться краще, ніж за попередніх президентів РФ. "Прийшов кривавий КДБіст Путін — і в мене життя налагодилося… І мені нормально", — ляпнув "психолог".

Сатья Дас ударив росіянку сумкою

У лютому 2023 року, під час однієї з лекцій, Яковлєв ударив жінку сумкою, коли вона почала кричати зауваження із зали. Цей інцидент викликав громадське обурення та критику багатьох дипломованих психологів. Вони заявили, що Яковлєв не здатний долати конфлікти та має низький рівень професіоналізму. При цьому такі інциденти ставлять під сумнів кваліфікацію Сатьї Дас.

Сергій Яковлєв одружений з жінкою Ольгою з 1993 року, має дорослого сина

Яковлєв не засуджує вторгнення Росії в Україну і продовжує вчити росіян жити. Він активно гастролює містами країни-окупантки та заробляти криваві рублі. Його сторінка в Інстаграмі обмежена для людей з України.

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