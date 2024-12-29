Проклинав українських воїнів, а сам сів в інвалідний візок: як зараз виглядає лідер "Парку Горького" Микола Носков

68-річний співак з інвалідністю перейшов на бік зла

Не дивно, коли російські музиканти, якими українці захоплювалися у далеких 80-90-х роках, тепер підтримують війну проти України та башляють на пропагандистських концертах виключно за гроші. Розчаровують не лише українські зірки, а й відомі рок-музиканти, які співали про свободу та були проти "системи".

Російський рок-виконавець Микола Носков, який свого часу був лідером гурту "Парк Горького", став путіністом, як і його колега Олександр Маршал. Той розповідає про "нацистську нечисть" в Україні, а сам Носков проклинає воїнів ЗСУ.

У 2017 році росіянин переніс інсульт, після чого зовнішність артиста дуже змінилася, він постарів і усунувся. "Телеграф" розповідає, що говорить Микола Носков про війну в Україні та як він зараз виглядає.

Що Микола Носков говорить про війну

31 травня 2014 року Носков розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці пост, в якому засуджував дії "українських воїнів, які вбивають невинних дітей". Від розуму рок-артиста мало що лишилося.

Попри проблеми зі здоров’ям, 68-річний співак розважає росіян на пропагандистських заходах на інвалідному візку:

28 серпня 2022 року брав участь у фестивалі "SNC 35 років", присвяченому "шанувальникам рок-музики з Росії, "ДНР", "ЛНР" та України".

У вересні 2022 року записав пісню "Не вставай на колени", присвячену "жителям Донбасу".

22 лютого 2023 року Носков збирався виступити на мітинг-концерті в "Лужниках", присвяченому Дню захисника Вітчизни у РФ, але через проблеми зі здоров’ям його виступ скасували.

Носков та Олександр Іванов — білоруський співак, який підтримав війну РФ проти України

Багато артистів у Росії продалися за кривавий рубль і тепер підтримують путінський режим. Раніше "Телеграф" писав, що говорить про війну Гарік Сукачов, якого колись слухали в Україні.