Наскільки важливо бути обережними у своїх висловлюваннях та діях під час війни

Український шоубізнес — це не лише музичні та кінопрем’єри, зіркові заходи та яскраві посмішки перед об’єктивами. 2024 року він зіткнувся з низкою скандалів, які розчарували багатьох українців.

Від толерування пропагандистської російської культури до втечі відомих блогерів з України — "Телеграф" згадав про найгучніші розчарування серед зірок у 2024 році.

Втеча блогерів через скандальні заяви

Український блогер Олександр Волошин залишив Україну на початку 2024 року. Після ракетної атаки 8 липня на "Охматдит", чоловік записав у сторіс Інстаграму, що настав час "грати за правилами Росії" і погодитися на переговори. За це його жорстко захейтили у соцмережах і навіть внесли до бази "Миротворець".

Пізніше у підписників з’явилася підозра, що гроші, які збирав Волошин для дитячої лікарні, він вкрав. За кілька днів чоловік записав відео з Польщі, де заявив, що втік з України через велику кількість хейту. Він засудив "систему" та звинуватив у всьому владу. Зараз він перебуває у Таїланді.

Блогерша Таня Пренткович та її чоловік Андрій Гонковський також вирішили залишити Україну після скандалу з відпочинком на Мальдівах. У січні 2024 року Гонковський виїхав з України до Польщі, заявивши, що їде як волонтер. Однак пізніше з’ясувалося, що він відпочивав на Мальдівах із Пренткович та дітьми. На думку самої блогерки, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато хорошого".

Після цього пара заявила, що зіткнулася з критикою з боку громадськості та нібито з погрозами. У березні 2024 року Гонковський повідомив, що сім’я ухвалила рішення переїхати за кордон через погрози та побоювання за безпеку. Нині вони живуть у Португалії, а питання, як у воєнний час чоловік виїхав з України, залишається відкритим.

Сварка з Єфросиніною, матюк і поцілунок з хлопчиком

Українська співачка Христина Соловій у 2024 році неодноразово ставала центром громадської уваги через різні інциденти. У березневому інтерв’ю з телеведучою Машею Єфросиніною Соловій звинуватила деяких українських артистів, включаючи й саму Єфросиніну, у створенні "руського міра" в Україні і що на їх руках кров українців. Розмова переросла в гостру суперечку. Пізніше співачка пояснила, що її критика стосувалася виключно публічних осіб, які продовжували працювати з Росією після 2014 року.

У липні під час концерту в Чорноморську Соловій використала нецензурний вираз на адресу старої назви міста (Іллічівськ), назвавши його "повною х*йнею". Це дуже образило місцевих жителів, а сам інцидент привернув увагу правоохоронних органів, і на співачку було складено адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство. Проте суд визнав відсутність складу правопорушення та закрив справу.

У жовтні 31-річна співачка поцілувала маленького хлопчика в губи. В інтернеті з цього приводу спалахнула ціла баталія. Деякі українці висловили невдоволення з приводу поцілунку з чужою та неповнолітньою дитиною.

Тусовка під путіністів та їх російську музику

Деякі українські артисти повернулися до виконання пісень російською мовою, як Світлана Лобода, Вєрка Сердючка, співачка Луна. На цьому тлі найбільше розчарував своїх шанувальників актор Тарас Цимбалюк, який у соцмережах закликав відмовитися від усього російського та плекати рідну українську культуру.

У липні зірка "Спіймати Кайдаша" опинився в центрі скандалу через вечірку з блогеркою Анною Алхім, на якій звучала російська музика. На тусовці звучали пісні російських виконавців, таких як "Руки Вверх", Hi-Fi, Сергія Мазаєва та Земфіри. Деякі з артистів відкрито заявляють про підтримку війни проти України. На Цимбалюка, котрий вважався проукраїнським, навалився хейт громадськості. Пізніше актор визнав свою помилку в питанні російського контенту, назвавши її "грубим про*бом".

Олег Винник і його невдалий концерт

З моменту початку повномасштабної війни в Україні співак повністю зник із публічного простору. Відомо було лише, що він у Німеччині. За словами продюсера Олександра Горбенка, Винник перетнув кордон "у багажнику автомобіля".

Несподівано, проте у грудні 2024 року співак анонсував концерт у Варшаві, але пізніше розчарував шанувальників, коли переніс його на квітень 2025 року, оскільки на захід у Польщі із 1200 доступних місць було продано менше ніж 100.

"Квартал 95" без Криму

Студія "Квартал 95" часто потрапляє у скандали під час російсько-української війни як через недоречні жарти про переселенців, так і нестиковки з проходження військової служби акторами гумористичного колективу. Нещодавно кварталівці потрапили до неприємної ситуації з відсутністю Криму на карті України.

10 грудня було опубліковано анонс новорічного шоу "Вечірній квартал", яке транслюватиметься на каналі "1+1 Україна" 31 грудня. На відео було зображено мапу України без Криму. Пізніше "Квартал 95" випустив нове відео, вже з промальованим півостровом і заявив, що "зрада скасовується".

Кварталівці показали Україну без Криму

"Збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко "погіршився зір". Ми не офтальмологи, але між "майже не видно" і "немає" є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради", — йдеться у повідомленні.

Українці в соцмережах обурювалися і заявляли, що студія могла б просто попросити вибачення за помилку. Пізніше за кварталівців це зробила пресслужба"1+1".

"Крим був, є і залишатиметься українським на наших мапах та у наших серцях. На жаль, через застосування візуальних ефектів у попередній версії проморолика обриси Криму могли бути нечіткими. Дякуємо за пильність нашим глядачам та підписникам, які помітили це. Оновлена версія ролика не залишає сумнівів у наявності українського Криму на мапі", — пояснили в пресслужбі мовника.

Раніше до скандалу потрапив відомий український кулінар, який відзняв у Лаврі кулінарне шоу. "Телеграф" розбирався, чи можна було Євгену Клопотенку готувати у церкві.