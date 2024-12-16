Крим був чи ні? Скандал з "Кварталом 95" набрав обертів, у студії вже все пояснили

Українці лютують у мережі

Скандал з рекламним роликом студії "Квартал 95", де мапа України зображена без Криму, набирає обертів. Адже деякі люди все ж побачили там півострів, а студія вже "накрутила контрастності".

Як зазначив на своїй сторінці у Facebook український журналіст Віктор Трегубов, він побачив у ролику Крим, хоч і не з чіткими кордонами, але він там є.

"І ілюструє це скріншотом з відеоролика, на якому Крим є. І обведений. Так, його погано видно, бо там вся мапа напіврозмита, але видно і в статиці, і в русі. Погано протертий монітор як джерело геополітичних викликів", — йдеться у дописі.

Водночас, якщо передивитись відео навіть на низькій швидкості, півострів на мапі зображений скоріш, як тінь, він не має чітких контурів. Саме таку думку висловила більшість користувачів під дописом.

У декого навіть виникло питання, як керівництво студії змогло допустити такий абсурд і випустити ролик з помилкою. Проте були люди, які наголосили, що такі скандали у "Кварталу" не вперше.

Як це пояснив "Квартал 95"?

Після хвилі хейту студія видалила ролик з усіх мереж та додала новий вже з чітким Кримом. Зазначивши, що "докрутила контрастності".

"Збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко "погіршився зір". Ми не офтальмологи, але між "майже не видно" і "немає" є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради", — йдеться в дописі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у київському театрі мовний скандал, адже українською говорив тільки один "простак".