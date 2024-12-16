Крым был или нет? Скандал с "Кварталом 95" набрал обороты, в студии уже все объяснили

Украинцы свирепствуют в сети

Скандал с рекламным роликом студии "Квартал 95", где карта Украины изображена без Крыма, набирает обороты. Ведь некоторые люди все же увидели там полуостров, а студия уже "накрутила контрастность".

Как отметил на своей странице в Facebook украинский журналист Виктор Трегубов, он увидел в ролике Крым, хоть и не с четкими границами, но он там есть.

"И иллюстрирует это скриншот из видеоролика, на котором Крым есть. И обведен. Да, он плохо виден, потому что там вся карта полуразмыта, но видно и в статике, и в движении. Плохо протертый монитор как источник геополитических вызовов", — говорится в сообщения.

В то же время, если посмотреть видео даже на низкой скорости, полуостров на карте изображен скорее, как тень, он не имеет четких контуров. Именно такое мнение высказали большинство пользователей.

У некоторых даже возник вопрос, как руководство студии смогло допустить такой абсурд и выпустить ролик с ошибкой. Однако были люди, которые подчеркнули, что такие скандалы у "Квартала 95" не в первый раз.

Как это объяснил "Квартал 95"?

После волны хейта студия удалила ролик из всех сетей и добавила новый с четким Крымом. Отметив, что "докрутила контрастность".

"Увеличили контрастность, чтобы Крым увидели все, у кого резко "ухудшилось зрение". Мы не офтальмологи, но между "почти не видно" и "нет" есть разница, как и между лидерами мнений и искателями зради", — говорится в сообщении.

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