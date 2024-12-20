Батько так і не побував на концерті сина: що відомо про батьків співака-втікача Олега Винника (фото)

Виконавець з початку війни в Україні виїхав до Німеччини

Олег Винник — відомий український виконавець, який від початку повномасштабної війни втік з України та осів у Німеччині. Нещодавно артист анонсував перший за три роки концерт у Польщі, який мав відбутися 21 грудня. Проте за тиждень до виступу артист скасував його. До речі, за кордон Винник виїхав зі своєю родиною, проте мало що відомо про його батьків.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків Олега Винника, який утік із України.

Олег Вінник та його батьки — що відомо

Олег Вінник народився у маленькому селі Вербівка Черкаської області в сім’ї простих роботяг Анатолія Григоровича та Ганни Яківни. Свою музичну кар’єру Винник розпочинав з юності, брав участь у творчій самодіяльності, виступав на фестивалях та концертах у своїй місцевості, працював у філармонії.

У 1977 році відбулися перші виступи Олега Винника на сцені Черкаського товариства сліпих, членом якого була мама артиста, Ганна Яківна. До речі, на перекомісію з інвалідності вона часто брала із собою маленького сина.

Відомо, що обоє батьків 51-річного Олега Винника померли. Це сталося ще до повномасштабної війни в Україні. Батько виконавця Анатолій Григорович так і не потрапив на виступ сина. Як розповідав артист в інтерв’ю, батько збирався їхати на його концерт, але не встиг і, на жаль, помер. Виннику про це сказали вже після того концерту, і він прямо з нього вирушив на прощання з батьком.

Подібна історія за кілька років сталася і з мамою. Як зізнавався Олег Вінник, мама завжди просила його не скасовувати концерти, щоби не сталося. І ось коли він був у турі, надійшла звістка про смерть мами, але він не скасував концерт, а виступив і лише тоді поїхав попрощатися.

"Мене багато що засуджували за цей концерт, що я не міг стояти на сцені, бо мати пішла на той світ. Як міг? Так, я міг розвернутися і поїхати до неї, коли вона ще була в морзі, але було 10 тисяч людей. Та вони зрозуміли б мене", — прокоментував тоді Олег Винник.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українці відреагували на відміну концерту Винника. Виступ артиста у Польщі перенесли з технічних причин.