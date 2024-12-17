Всі від різних батьків: як виглядають троє дітей Анни Сєдокової і від кого вона їх народила
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Співачка має трьох дітей від різних чоловіків
Співачка українського походження Анна Сєдокова опинилася в центрі уваги ЗМІ після звістки про смерть її ексчоловіка Яніса Тімма. 32-річний баскетболіст наклав на себе руки на тлі розлучення зі співачкою, яке сталося на початку грудня 2024 року. Спільних дітей у співачки та спортсмена не було, а ось від попередніх шлюбів у Сєдокової є дві дочки та син.
"Телеграф" розповість, що відомо про дітей Анни Сєдокової, хто їхні батьки і як вони виглядають.
Анна Сєдокова — троє дітей від різних чоловіків
Старшу доньку Аліну Белькевич співачка Анна Сєдокова народила у шлюбі з білорусько-українським футболістом, капітаном київського "Динамо" Валентином Белькевичем. Їхній шлюб тривав недовго — з 2004 по 2006 рік, дочка народилася 2004-го, коли Анні було лише 22 роки. Відомо, що у 2014 році Валентин Белькевич помер.
Другим офіційним чоловіком Анні Сєдокової став бізнесмен Максим Чернявський. Їхній шлюб теж не тривав довго — з 2011 по 2013 рік. У 2011 році у пари народилася дочка, яку назвали Моніка. Відомо, що дівчинка народилася в американській клініці.
Батьком третьої дитини – сина Гектора – став бізнесмен Артем Комаров, з яким Сєдокова розлучилася незабаром після пологів. Хлопчик народився 8 квітня 2017 року, зараз йому 7 років.
А ось у четвертому шлюбі з баскетболістом Янісом Тіммою Анна Сєдокова не мала дітей. Чоловік не пережив розлучення зі співачкою і наклав на себе руки в одному зі хостелів Москви, так і не зустрівшись зі співачкою, з якою довго добивався зустрічі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про відносини Сєдокової з Янісом Тіммою. Чоловік скоїв самогубство після розлучення зі співачкою.