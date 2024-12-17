Всі від різних батьків: як виглядають троє дітей Анни Сєдокової і від кого вона їх народила

Співачка має трьох дітей від різних чоловіків

Співачка українського походження Анна Сєдокова опинилася в центрі уваги ЗМІ після звістки про смерть її ексчоловіка Яніса Тімма. 32-річний баскетболіст наклав на себе руки на тлі розлучення зі співачкою, яке сталося на початку грудня 2024 року. Спільних дітей у співачки та спортсмена не було, а ось від попередніх шлюбів у Сєдокової є дві дочки та син.

"Телеграф" розповість, що відомо про дітей Анни Сєдокової, хто їхні батьки і як вони виглядають.

Анна Сєдокова — троє дітей від різних чоловіків

Старшу доньку Аліну Белькевич співачка Анна Сєдокова народила у шлюбі з білорусько-українським футболістом, капітаном київського "Динамо" Валентином Белькевичем. Їхній шлюб тривав недовго — з 2004 по 2006 рік, дочка народилася 2004-го, коли Анні було лише 22 роки. Відомо, що у 2014 році Валентин Белькевич помер.

Анна Сєдокова зі старшою дочкою Аліною

Анна Сєдокова зі старшою дочкою Аліною

Другим офіційним чоловіком Анні Сєдокової став бізнесмен Максим Чернявський. Їхній шлюб теж не тривав довго — з 2011 по 2013 рік. У 2011 році у пари народилася дочка, яку назвали Моніка. Відомо, що дівчинка народилася в американській клініці.

Анна Сєдокова з доньками Аліною та Монікою

Батьком третьої дитини – сина Гектора – став бізнесмен Артем Комаров, з яким Сєдокова розлучилася незабаром після пологів. Хлопчик народився 8 квітня 2017 року, зараз йому 7 років.

Анна Сєдокова із сином Гектором

А ось у четвертому шлюбі з баскетболістом Янісом Тіммою Анна Сєдокова не мала дітей. Чоловік не пережив розлучення зі співачкою і наклав на себе руки в одному зі хостелів Москви, так і не зустрівшись зі співачкою, з якою довго добивався зустрічі.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про відносини Сєдокової з Янісом Тіммою. Чоловік скоїв самогубство після розлучення зі співачкою.