Все от разных отцов: как выглядят трое детей Анны Седоковой и от кого она их родила

У певицы есть трое детей от разных мужчин

Певица украинского происхождения Анна Седокова оказалась в центре внимания СМИ после известия о смерти ее экс-мужа Яниса Тимма. 32-летний баскетболист наложил на себя руки на фоне развода с певицей, который состоялся в начале декабря 2024 года. Общих детей у певицы и спортсмена не было, а вот от предыдущих браков у Седоковой есть две дочери и сын.

"Телеграф" расскажет, что известно о детях Анны Седоковой, кто их отцы и как они выглядят.

Анна Седокова — трое детей от разных мужчин

Старшую дочь Алину Белькевич певица Анна Седокова родила в браке с белорусско-украинским футболистом, капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем. Их брак продолжался недолго — с 2004 по 2006 год, дочь родилась в 2004-м, когда Анне было всего 22 года. Известно, что в 2014 году Валентин Белькевич умер.

Анна Седокова со старшей дочерью Алиной

Анна Седокова со старшей дочерью Алиной

Вторым официальным мужем Анны Седоковой стал бизнесмен Максим Чернявский. Их брак тоже не продолжался долго — с 2011 по 2013 год. В 2011 году у пары родилась дочь, которую назвали Моника. Известно, что девочка появилась на свет в американской клинике.

Анна Седокова с дочками Алиной и Моникой

Отцом третьего ребенка — сына Гектора — стал бизнесмен Артем Комаров, с которым Седокова рассталась вскоре после родов. Мальчик появился на свет 8 апреля 2017 года, сейчас ему 7 лет.

Анна Седокова с сыном Гектором

А вот в четвертом браке с баскетболистом Янисом Тиммой у Анны Седоковой не было детей. Мужчина не перенес развод с певицей и наложил на себя руки в одном из хостелов Москвы, так и не встретившись с певицей, с которой долго добивался встречи.

Анна Седокова и Янис Тимма

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отношениях Седоковой с Янисом Тиммой. Мужчина совершил самоубийство после развода с певицей.