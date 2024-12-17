Все от разных отцов: как выглядят трое детей Анны Седоковой и от кого она их родила
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У певицы есть трое детей от разных мужчин
Певица украинского происхождения Анна Седокова оказалась в центре внимания СМИ после известия о смерти ее экс-мужа Яниса Тимма. 32-летний баскетболист наложил на себя руки на фоне развода с певицей, который состоялся в начале декабря 2024 года. Общих детей у певицы и спортсмена не было, а вот от предыдущих браков у Седоковой есть две дочери и сын.
"Телеграф" расскажет, что известно о детях Анны Седоковой, кто их отцы и как они выглядят.
Анна Седокова — трое детей от разных мужчин
Старшую дочь Алину Белькевич певица Анна Седокова родила в браке с белорусско-украинским футболистом, капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем. Их брак продолжался недолго — с 2004 по 2006 год, дочь родилась в 2004-м, когда Анне было всего 22 года. Известно, что в 2014 году Валентин Белькевич умер.
Вторым официальным мужем Анны Седоковой стал бизнесмен Максим Чернявский. Их брак тоже не продолжался долго — с 2011 по 2013 год. В 2011 году у пары родилась дочь, которую назвали Моника. Известно, что девочка появилась на свет в американской клинике.
Отцом третьего ребенка — сына Гектора — стал бизнесмен Артем Комаров, с которым Седокова рассталась вскоре после родов. Мальчик появился на свет 8 апреля 2017 года, сейчас ему 7 лет.
А вот в четвертом браке с баскетболистом Янисом Тиммой у Анны Седоковой не было детей. Мужчина не перенес развод с певицей и наложил на себя руки в одном из хостелов Москвы, так и не встретившись с певицей, с которой долго добивался встречи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно об отношениях Седоковой с Янисом Тиммой. Мужчина совершил самоубийство после развода с певицей.