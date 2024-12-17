Любов до смерті: що відомо про стосунки Сєдокової з Янісом Тіммою, який скоїв самогубство

Чоловіка знайшли вранці за три кілометри від місця, де живе Сєдокова

Вранці, 17 грудня, стало відомо, що колишнього чоловіка співачки Анни Седокової Яніса Тимма було знайдено мертвим у Москві. Латвійському баскетболісту було 32 роки, і за попередньою інформацією він скоїв самогубство. Сама співачка поки що ніяк не коментувала подію.

Російські пабліки поширюють різні версії місця та причини смерті латвійського баскетболіста Яніса Тімма. Одні пишуть, що його знайшли у бізнес-готелі, інші — що у хостелі за три кілометри від будинку самої Сєдокової. Також є різні версії самогубства спортсмена — чи то асфіксія, чи то падіння з висоти. Поки що офіційних коментарів від поліції чи родичів Тімма немає.

Варто відзначити, що не коментувала те, що сталося, і сама співачка Анна Сєдокова. Відомо, що вона була ініціатором розлучення з чоловіком, який на 10 років молодший за неї. Однією з причин сварок називають фінансові проблеми, нібито баскетболіст жив за рахунок дружини.

У жовтні 2024 року Анна Сєдокова подала до московського суду заяву на розлучення, а вже на початку грудня їх розлучили. Яніс Тімма тяжко переживав розлучення з дружиною, постив у соцмережах сумні сторіс і намагався знайти спосіб зустрітися з Сєдоковою.

Зазначимо, що відносини Анни Сєдокової з Янісом Тіммою розпочалися у 2019 році. Тоді він нібито ще був одружений і співачка забрала його з сім’ї, де підростала дитина. У 2020 році співачка та баскетболіст одружилися та ділилися своєю красивою історією кохання у соцмережах, з’являлися на світських заходах та подорожували. Через 4 роки у 2024-му Сєдокова покинула Яніса Тімму. А тепер він, мабуть на тлі розлучення, наклав на себе руки.

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