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Залишилися жити в Одесі? Як виглядають батьки зрадниці Регіни Тодоренко і що про них відомо

Автор
Галина Струс
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Батьки Регіни Тодоренко, схоже, підтримують її позицію Новина оновлена 16 грудня 2024, 10:00
Батьки Регіни Тодоренко, схоже, підтримують її позицію. Фото Телеграф, Getty Images

Співачка та телеведуча третій рік продовжує мовчати про війну

Відома співачка, телеведуча та блогерка Регіна Тодоренко, яка отримала російське громадянство, продовжує жити в Росії та мовчати про війну. Тим часом її батьки, судячи з останньої інформації, залишаються жити в Одесі, яка майже щодня зазнає атак РФ.

"Телеграф" розповість, як виглядають батьки зрадниці Регіни Тодоренко та що про них відомо.

Батьки Тодоренко — що про них відомо

Після початку повномасштабної війни Росії проти України телеведуча та співачка з Одеси Регіна Тодоренко, яка має понад 7 млн підписників в Instagram, зайняла мовчазну позицію. Вона ніяк не коментувала те, що відбувається в Україні, більше того, нещодавно стало відомо, що блогерка отримала російський паспорт. В Україні зірку жорстко критикують та засуджують за її проросійську позицію.

Регіна Тодоренко батьки

Тим часом в Одесі мешкають батьки Регіни — Петро та Ірина Тодоренко. Відомо, що вони разом уже близько 40 років і крім Регіни у них є ще син, який на 6 років старший за телеведучу.

У 2022 та 2023 роках у мережі була інформація, що батьки Тодоренко продовжують жити в Одесі, яка чи не щодня зазнає російських атак.

Регіна Тодоренко батьки

При цьому нині достеменно невідомо, чи вивезла Регіна батьків до себе в Росію чи кудись за кордон, де безпечніше. Хоча раніше вона час від часу подорожувала з ними по закордонних курортах. А її мама прилітала до Москви няньчити онуків.

Регіна Тодоренко батьки

Колишній колега Регіни Тодоренко по шоу "Орел і Решка" Коля Серга, який служить у ЗСУ, в одному з інтерв’ю озвучив думку, що батьки підтримують зрадницьку позицію Регіни.

"Я думаю, якби вони не підтримували, то ми б дізналися про це. І якби не було цієї підтримки батьками, то тоді б вони були в антиподі – у протистоянні з Регіною. Мені здається, вона змінила б риторику. Хоча я можу помилятися", – прокоментував артист у шоу "Слава+".

Регіна Тодоренко батьки
Регіна Тодоренко батьки

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає мати загиблої красуні-регіоналки Бережної. Отримала термін за держзраду з Лавровим.

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#Батьки #Регіна Тодоренко #Зрадниця