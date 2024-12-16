Залишилися жити в Одесі? Як виглядають батьки зрадниці Регіни Тодоренко і що про них відомо

Співачка та телеведуча третій рік продовжує мовчати про війну

Відома співачка, телеведуча та блогерка Регіна Тодоренко, яка отримала російське громадянство, продовжує жити в Росії та мовчати про війну. Тим часом її батьки, судячи з останньої інформації, залишаються жити в Одесі, яка майже щодня зазнає атак РФ.

"Телеграф" розповість, як виглядають батьки зрадниці Регіни Тодоренко та що про них відомо.

Батьки Тодоренко — що про них відомо

Після початку повномасштабної війни Росії проти України телеведуча та співачка з Одеси Регіна Тодоренко, яка має понад 7 млн підписників в Instagram, зайняла мовчазну позицію. Вона ніяк не коментувала те, що відбувається в Україні, більше того, нещодавно стало відомо, що блогерка отримала російський паспорт. В Україні зірку жорстко критикують та засуджують за її проросійську позицію.

Тим часом в Одесі мешкають батьки Регіни — Петро та Ірина Тодоренко. Відомо, що вони разом уже близько 40 років і крім Регіни у них є ще син, який на 6 років старший за телеведучу.

У 2022 та 2023 роках у мережі була інформація, що батьки Тодоренко продовжують жити в Одесі, яка чи не щодня зазнає російських атак.

При цьому нині достеменно невідомо, чи вивезла Регіна батьків до себе в Росію чи кудись за кордон, де безпечніше. Хоча раніше вона час від часу подорожувала з ними по закордонних курортах. А її мама прилітала до Москви няньчити онуків.

Колишній колега Регіни Тодоренко по шоу "Орел і Решка" Коля Серга, який служить у ЗСУ, в одному з інтерв’ю озвучив думку, що батьки підтримують зрадницьку позицію Регіни.

"Я думаю, якби вони не підтримували, то ми б дізналися про це. І якби не було цієї підтримки батьками, то тоді б вони були в антиподі – у протистоянні з Регіною. Мені здається, вона змінила б риторику. Хоча я можу помилятися", – прокоментував артист у шоу "Слава+".

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