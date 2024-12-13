Отримала термін за держзраду з Лавровим: як виглядає мати загиблої красуні-регіоналки Бережної

Мати Ірини Бережної отримала вирок за держзраду після кількох років слідства та судів

Ірина Бережна – відома українська депутатка-регіоналка кількох скликань, яка у 2017 році загинула у ДТП. А Олена Бережна – це її мама, яку в Україні засудили за держзраду з конфіскацією майна. Виявилося, що вона давно стала колаборанткою та працювала на ворога.

"Телеграф" розповість, як виглядає 70-річна мати Ірини Бережної Олена Бережна, яка отримала термін за держзраду, і що відомо про її антиукраїнську діяльність.

Олена Бережна — що про неї відомо

Олена Бережна — мати депутатки Ірини Бережної, яка була у "Партії регіонів" і загинула у 2017 році. Як виявилося, жінка довгі роки працювала на Росію та займалася колабораціонізмом. За це її засудили – 10 грудня Солом’янський суд Києва засудив Олену Бережну до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вона звинувачувалася у державній зраді.

Відомо, що Олена Бережна свого часу очолювала громадське об’єднання "Сила добра". Вона мала відверто антиукраїнську позицію та не приховувала її, наприклад, називаючи Революція Гідності збройним державним переворотом.

Також Олена Бережна відома тим, що відкрито підтримувала російську анексію Криму, сепаратистський рух та окупацію Росією Донбасу, також підтримувала терористів "Л/ДНР". Крім того, Бережна ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася організувати в нашій країні скрєпну ходу "Безсмертний полк".

У 2018 році до квартири Олени Бережної прийшли з обшуком співробітники СБУ. Тоді у неї знайшли документи та електронні носії, які вказували на її антиукраїнську діяльність на замовлення російських спецслужб. Більше того, слідчі виявили у Бережної листа на ім’я глави МЗС РФ Сергія Лаврова. А ще серед іншого було знайдено кілограмовий злито золота.

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