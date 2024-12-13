Получила срок за госизмену с Лавровым: как выглядит мать погибшей красавицы-регионалки Бережной

Мать Ирины Бережной получила приговор за госизмену после нескольких лет следствия и судов

Ирина Бережная — известная украинская депутатка-регионалка нескольких созывов, которая в 2017 году погибла в ДТП. А елена Бережная — это ее мама, которую в Украине осудили за госизмену с конфискацией имущества. Оказалось, что она давно стала коллаборантом и работала на врага.

"Телеграф" расскажет, как выглядит 70-летняя мать Ирины Бережной Елена Бережная, которая получила срок за госизмену, и что известно о ее антиукраинской деятельности.

Елена Бережная — что о ней известно

Елена Бережная — мать депутатки Ирины Бережной, которая была в "Партии регионов" и погибла в 2017 году. Как оказалось, женщина долгие годы работала на Россию и занималась коллаборационизмом. За это ее осудили — 10 декабря Соломенский суд Киева приговорил Елену Бережную к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Она обвинялась в государственной измене.

Известно, что Елена Бережная в свое время возглавляла общественное объединение "Сила добра". Она имела откровенно антиукраинскую позицию и не скрывала ее, например, называя Революция Достоинства вооруженным государственным переворотом.

Также Елена Бережная известна тем, что открыто поддерживала российскую аннексию Крыма, сепаратистское движение и оккупацию Россией Донбасса, также она поддерживала террористов "Л/ДНР". Кроме того, Бережная еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину пыталась организовать в нашей стране скрепное шествие "Бессмертный полк".

В 2018 году в квартиру Елены Бережной пришли с обыском сотрудники СБУ. Тогда у нее нашли документы и электронные носители, которые указывали на ее антиукраинскую деятельность по заданию российских спецслужб. Более того, следователи выявили у Бережной письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова. А еще среди прочего был найден килограммовый слиток золота.

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