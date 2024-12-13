"Волчицы" будут выть: первый за три года концерт Винника отменили, в чем причина

Стало известно, почему концерт артиста перенесли на новую дату

Известный украинский артист Олег Винник, который сбежал из страны после начала полномасштабной войны и больше двух лет не давал концертов, в ноябре 2024 года объявил, что готовит концерт в Польше. Однако теперь оказалось, что выступление исполнителя перенесли на новую дату, что непременно огорчит поклонниц-волчиц.

Как известно, концерт Олега Винника был анонсирован на 21 декабря 2024 года. Он должен был состояться в Варшаве в концертном зале "Стодола" на 1200 мест. Однако, как мы уже писали, билеты на это шоу покупались неохотно, а цены были в разы выше, чем в Украине.

Теперь же в команде артиста заявили, что вступление Олега Винника вынуждены перенести "по техническим причинам". По каким именно — не указывают. Однако, уже есть новая дата возможного выступления Винника в Польше — 24 апреля 2025 года.

"Дорогие друзья! Сообщаем, что концерт Олега Винника в Варшаве переносится по техническим причинам. Новая дата проведения концерта – 24 апреля 2025 года", — говорится в сообщении на странице Винника в Instagram.

Отметим, что в сети бурно отреагировали на объявление Винником концерта после почти трех лет молчания и одного странного интервью. Украинцы зовут артиста приехать в Украину и выступать здесь, однако он предпочитает отсиживаться в Германии, где у него есть квартира и студия звукозаписи. Все появления Винника в медиа тут же захлестывает волна хейта за его побег из Украины в тяжелое время. Однако, есть и самые преданные поклонницы, которые называют себя волчицы, которые и дальше поддерживают своего кумира.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Олег Винник последний раз выходил на связь и что говорил. До сих пор молчит о войне в Украине?