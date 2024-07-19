До сих пор молчит о войне в Украине? Когда Олег Винник последний раз выходил на связь и что говорил (фото)

Волчицы уже смирились, что Олег Винник пропал с радаров

Когда-то Олег Винник собирал стадионы по всей Украины и имел целую армию фанаток-волчиц, давая по 150 концертов в год. Однако с начала полномасштабной войны артист сбежал из Украины в Германию и в последний раз выходил на связь около года назад.

"Телеграф" решил вспомнить последнее интервью Винника, после которого он больше не появлялся в публичном пространстве и не выходил на связь в соцсетях.

Олег Винник — карьера в Украине

В свое время Олег Винник стал настоящей звездой. В 2011 году он появился как будто бы из ниоткуда и сразу начал собирать огромные залы и толпы фанаток. Его называли "украинским Стасом Михайловым", а его поклонницы именовали себя волчицами — это отсылка к одной из самых хитовых песен артиста "Волчица".

Со временем Олег Винник стал частым гостем на телешоу и талант-шоу, его часто приглашали в эфиры, а поклонницы искренне им восхищались. И это не удивительно — красивый, статный, возможно даже холостой. Он стал настоящим любимчиком женщин и крепко занял свою нишу в украинском шоу-бизнесе.

Винник сбежал сразу после начала войны

Как оказалось, любовь к Украине была не такой сильной и настоящей, как провозглашал Винник. В феврале 2022 года артист сбежал в Германию, как только начались боевые действия в Украине. Сначала он пытался в соцсетях заявить о своей проукраинской позиции, однако вскоре стало известно, что его страницу в Instagram, где было около миллиона подписчиков взломали и украли. А затем появилась новая, однако, непонятно, действительно ли она принадлежит Виннику либо же ее ведут фанаты. Однако и эта страница уже около года пустует.

Первое и последнее интервью Винника

Спустя год войны в Украине (в июне 2023 года) Олег Винник дал первое и пока последнее большое интервью на ютюб-канале КРП. В нем он рассказал, куда уехал из Украины и почему вынужден был это сделать. По словам исполнителя, у него серьезные проблемы со здоровьем и он за границей на лечении. Уехал он в феврале 2022 года в Берлин, где у него, по слухам, есть квартира и студия звукозаписи. Похоже все это время он живет в Германии, где является резидентом, и не собирается возвращаться в Украину. Также Винник тогда ответил на вопрос, почему он не на фронте: "Очень просто. У меня свой фронт".

После этого интервью год назад Олег Винник больше не появлялся в медийном пространстве. Скорее всего, он продолжает жить в Германии и не появляется в Украине. Все записи на страницах с его именем в соцсетях выходили в 2022-2023 году, после этого артист молчит об Украине, и о себе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, Олег Винник засветился на фото с фанаткой. Как выглядит артист, сбежав из Украины и живя в Германии.