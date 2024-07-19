Досі мовчить про війну в Україні? Коли Олег Винник востаннє виходив на зв’язок та що говорив (фото)

Вовчиці вже змирилися, що Олег Винник зник із радарів

Колись Олег Винник збирав стадіони по всій Україні та мав цілу армію фанаток-вовчиць, даючи по 150 концертів на рік. Проте з початку повномасштабної війни артист втік із України до Німеччини та востаннє виходив на зв’язок близько року тому.

"Телеграф" вирішив згадати останнє інтерв’ю Винника, після якого він більше не з’являвся у публічному просторі та не виходив на зв’язок у соцмережах.

Олег Винник – кар’єра в Україні

Свого часу Олег Винник став справжньою зіркою. У 2011 році він з’явився ніби з нізвідки і одразу почав збирати величезні зали та юрби фанаток. Його називали "українським Стасом Михайловим", а його шанувальниці іменували себе вовчицями — це відсилка до однієї з найхітовіших пісень артиста "Вовчиця".

Згодом Олег Винник став частим гостем на телешоу та талант-шоу, його часто запрошували в ефіри, а шанувальниці щиро ним захоплювалися. І це не дивно — гарний, статний, можливо навіть холостий. Він став справжнім улюбленцем жінок та міцно зайняв свою нішу в українському шоу-бізнесі.

Винник втік одразу після початку війни

Як виявилося, любов до України була не такою сильною та справжньою, як проголошував Винник. У лютому 2022 року артист втік до Німеччини, щойно почалися бойові дії в Україні. Спочатку він намагався у соцмережах заявити про свою проукраїнську позицію, проте незабаром стало відомо, що його сторінку в Instagram, де було близько мільйона підписників, зламали та вкрали. А потім з’явилася нова, проте, незрозуміло, чи справді вона належить Виннику чи її ведуть фанати. Однак і ця сторінка вже близько року пустує.

Перше та останнє інтерв’ю Винника

Через рік війни в Україні (у червні 2023 року) Олег Винник дав перше і поки що останнє велике інтерв’ю на ютюб-каналі КРП. У ньому він розповів, куди поїхав із України і чому змушений був це зробити. За словами виконавця, він має серйозні проблеми зі здоров’ям і він за кордоном на лікуванні. Виїхав він у лютому 2022 року до Берліна, де у нього, за чутками, є квартира та студія звукозапису. Схоже, весь цей час він живе в Німеччині, де є резидентом, і не збирається повертатися в Україну. Також Винник тоді відповів на запитання, чому він не на фронті: "Дуже просто. У мене свій фронт".

Після цього інтерв’ю рік тому Олег Винник більше не з’являвся у медійному просторі. Швидше за все він продовжує жити в Німеччині і не з’являється в Україні. Усі записи на сторінках з його ім’ям у соцмережах виходили у 2022-2023 році, після цього артист мовчить про Україну та про себе.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олег Винник засвітився на фото з фанаткою. Як виглядає артист, втікши з України та живучи в Німеччині.