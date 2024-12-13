"Вовчиці" будуть вити: перший за три роки концерт Винника скасували, в чому причина

Стало відомо, чому концерт артиста перенесли на нову дату

Відомий український артист Олег Винник, який втік із країни після початку повномасштабної війни та більше двох років не давав концертів, у листопаді 2024 року оголосив, що готує концерт у Польщі. Однак тепер виявилось, що виступ виконавця перенесли на нову дату, що неодмінно засмутить шанувальниць-вовчиць.

Як відомо, концерт Олега Винника було анонсовано на 21 грудня 2024 року. Він мав відбутися у Варшаві у концертному залі "Стодола" на 1200 місць. Проте, як ми вже писали, квитки на це шоу купувалися неохоче, а ціни були в рази вищими, ніж в Україні.

Наразі ж у команді артиста заявили, що вступ Олега Винника змушені перенести "з технічних причин". Яких саме — не вказують. Проте вже є нова дата можливого виступу Винника у Польщі — 24 квітня 2025 року.

"Дорогі друзі! Повідомляємо, що концерт Олега Винника у Варшаві переноситься з технічних причин. Нова дата проведення концерту – 24 квітня 2025 року", — йдеться у повідомленні на сторінці Винника в Instagram.

Зазначимо, що у мережі бурхливо відреагували на оголошення Винником концерту після майже трьох років мовчання та одного дивного інтерв’ю. Українці кличуть артиста приїхати в Україну і виступати тут, проте він вважає за краще відсиджуватися в Німеччині, де має квартиру і студію звукозапису. Усі появи Винника у медіа одразу захльостує хвиля хейту за його втечу з України у важкі часи. Однак, є і найвідданіші шанувальниці, які називають себе вовчицями, які й надалі підтримують свого кумира.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Олег Винник востаннє виходив на зв’язок та що говорив. Досі мовчить про війну в Україні?