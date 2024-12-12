Щаслива і безтурботна: як у день весілля виглядала Софія Ротару, яка лише один раз була заміжня

Співачка після смерті чоловіка більше не вийшла заміж

Софія Ротару — легендарна радянська та українська співачка, яка під час війни підтримала Україну та давно вже не виступала у Росії. Відомо, що за своє життя артистка лише одного разу була одружена, а після смерті чоловіка вважала за краще бути одною.

"Телеграф" розповість, як Софія Ротару виглядала у день свого весілля з Народним артистом України Анатолієм Євдокименком.

Софія Ротару — гарна та безтурботна наречена

Софія Ротару – легендарна українська співачка, яка народилася у багатодітній родині молдавських селян у Чернівецькій області. Свою кар'єру майбутня зірка розпочинала у юному віці, вона багато разів брала участь і перемагала у пісенних конкурсах та фестивалях.

У 1968 році Софія Ротару в перший і єдиний раз вийшла заміж. Обранцем артистки став Народний артист України Анатолій Євдокименко. У день весілля Софія Ротару виглядала просто чудово — їй був лише 21 рік.

На архівних кадрах, які Софія Михайлівна час від часу публікує в мережі, можна побачити, що вона була неймовірно красивою та безтурботною нареченою. У день весілля вона одягла скромну та елегантну білу сукню, яку доповнила пишною фатою з діадемою. А обличчя красиво обрамляло блискуче чорне волосся.

У шлюбі з Анатолієм Євдокименком Софія Ротару народила єдиного сина Руслана. У майбутньому він подарував співачці двох чудових онуків, які були названі на честь бабусі та дідуся.

У 2002 році чоловік Софії Ротару Анатолій Євдокименко помер, йому був 61 рік. Відомо, що причиною смерті артиста став інсульт. Коли помер чоловік Софії Ротару було 55 років, проте вона залишилася сама і більше не виходила заміж.

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