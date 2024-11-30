Живе не одна і далеко від міської метушні: де зараз Ротару і як виглядає її особняк (фото)

Особняк артистки потопає у хвойних деревах

Зірка української естради Софія Ротару, яка мала чудовий вигляд як у молодості, так і у 77-річному віці, останнім часом зникла з медійного простору. Як виявилося, артиста живе у своєму розкішному особняку на Київщині, який придбала вже давно.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, з ким живе співачка і де знаходиться її "домашнє гніздечко". Також ми довідалися, як виглядає її особняк.

Де живе Софія Ротару і як виглядає її хата

Українська виконавиця Софія Ротару після початку повномасштабної війни почала вести закритий спосіб життя. У ЗМІ почала розповсюджуватись інформація, що артистка виїхала з України та жила, то в США, то в Італії. Але наприкінці 2023 року її сестра Ауріка спростувала ці плітки.

Як виявилося, Софія Ротару залишилася в нашій країні й живе у своєму маєтку, розташованому у селищі П’ятихатки, що за 22 кілометри від Києва. Загальна площа заміського будинку становить 1412 квадратних метрів.

Особняк Ротару під Києвом

Софія Ротару придбала будинок ще 18 років тому

Розкішний триповерховий особняк із панорамними вікнами українська артистка придбала ще 18 років тому, за оцінками ЗМІ, його вартість становить понад мільйон доларів, у деяких джерелах пишуть, що близько двох мільйонів. Він потопає у хвойних деревах, оточений бетонним парканом, по периметру встановлені відеокамери.

Софія Ротару веде зараз закритий спосіб життя

На території є тенісний корт, гостьовий будиночок, альтанка, мангал і величезний сад з квітами. Софія Ротару неодноразово акцентувала на тому, що любить займатися садівництвом і ділилася на своїй сторінці в Instagram своїми розкішними клумбами.

Особняк Софії Ротару оточений деревами та квітами

Відомо, що Ротару живе не одна, за словами сестри, з нею в особняку мешкає єдиний син Руслан Євдокименко, який навесні 2022 року зі своїм сином Анатолієм намагалися незаконно виїхати з країни. У липні стало відомо, що онук Ротару все ж таки опинився за кордоном і продовжує там творчу кар’єру.

Софія Ротару живе зі своїм сином Русланом

Зазначимо, що сама артистка з 2022 року зникла з радарів та майже не виходить на зв’язок. Іноді на своїй сторінці у соціальній мережі вона вітає українців зі святами та висвітлює воєнні злочини росіян.

Як виглядає будинок Софії Ротару біля Києва

"Телеграф" писав раніше, як виглядають і де живуть онуки Софії Ротару. У співачки двоє онуків: Соня та Анатолій.