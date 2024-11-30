Укр

Живет не одна и вдали от городской суеты: где сейчас Ротару и как выглядит ее особняк (фото)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1149
Где сейчас София Ротару и как выглядит ее особняк Новость обновлена 30 ноября 2024, 14:10
Где сейчас София Ротару и как выглядит ее особняк. Фото Колаж "Телеграфа"

Особняк артистки утопает в хвойных деревьях

Звезда украинской эстрады София Ротару, которая прекрасно выглядела как в молодости, так и в 77-летнем возрасте, в последнее время пропала из медийного пространства. Как оказалось, артиста живет в своем роскошном особняке в Киевской области, который приобрела уже давно.

"Телеграф" решил выяснить, с кем живет певица и где находится ее "домашнее гнездышко". Также мы узнали, как выглядит ее особняк.

Где живет София Ротару и как выглядит ее дом

Украинская исполнительница София Ротару после начала полномасштабной войны начала вести закрытый образ жизни. В СМИ начала распространяться информация, что артистка выехала из Украины и жила, то в США, то в Италии. Но в конце 2023 года ее сестра Аурика опровергла эти сплетни.

Как оказалось, София Ротару осталась в нашей стране и живет в своем имении, расположенном в поселке Пятихатки, что в 22 километрах от Киева. Общая площадь ее загородного дома составляет 1412 квадратных метров.

Где живет София Ротару
Особняк Ротару под Киевом
Дом Софии Ротару
София Ротару приобрела дом еще 18 лет назад

Роскошный трехэтажный особняк с панорамными окнами украинская артистка приобрела еще 18 лет назад, согласно оценкам СМИ, его стоимость составляет свыше миллиона долларов, в некоторых источниках пишут, что около двух миллионов. Он утопает в хвойных деревьях, окружен бетонным забором, по периметру установлены видеокамеры.

Особняк Софии Ротару
София Ротару ведет сейчас закрытый образ жизни

На территории особняка есть теннисный корт, гостевой домик, беседка, мангал и огромный сад с цветами. София Ротару неоднократно отмечала, что любит заниматься садоводством и делилась на своей странице в Instagram своими роскошными клумбами.

Особняк Софии Ротару
Особняк Софии Ротару окружен деревьями и цветами

Известно, что Ротару живет не одна, по словам сестры, с ней в особняке проживает единственный сын Руслан Евдокименко, который весной 2022 года со своим сыном Анатолием пытались незаконно выехать из страны. В июле стало известно, что внук Ротару все же оказался за границей и продолжает там творческую карьеру.

София Ротару вместе с сыном
София Ротару живет со своим сыном Русланом

Отметим, что сама артистка с 2022 года пропала с радаров и почти не выходит на связь. Иногда на своей странице в социальной сети она поздравляет украинцев с праздниками и освещает военные преступления россиян.

Дом Софии Ротару
Как выглядит дом Софии Ротару возле Киева

"Телеграф" писал ранее, как выглядят и где живут внуки Софии Ротару. У певицы двое внуков: Соня и Анатолий.

Теги:
#София Ротару