Живет не одна и вдали от городской суеты: где сейчас Ротару и как выглядит ее особняк (фото)

Особняк артистки утопает в хвойных деревьях

Звезда украинской эстрады София Ротару, которая прекрасно выглядела как в молодости, так и в 77-летнем возрасте, в последнее время пропала из медийного пространства. Как оказалось, артиста живет в своем роскошном особняке в Киевской области, который приобрела уже давно.

"Телеграф" решил выяснить, с кем живет певица и где находится ее "домашнее гнездышко". Также мы узнали, как выглядит ее особняк.

Где живет София Ротару и как выглядит ее дом

Украинская исполнительница София Ротару после начала полномасштабной войны начала вести закрытый образ жизни. В СМИ начала распространяться информация, что артистка выехала из Украины и жила, то в США, то в Италии. Но в конце 2023 года ее сестра Аурика опровергла эти сплетни.

Как оказалось, София Ротару осталась в нашей стране и живет в своем имении, расположенном в поселке Пятихатки, что в 22 километрах от Киева. Общая площадь ее загородного дома составляет 1412 квадратных метров.

Особняк Ротару под Киевом

София Ротару приобрела дом еще 18 лет назад

Роскошный трехэтажный особняк с панорамными окнами украинская артистка приобрела еще 18 лет назад, согласно оценкам СМИ, его стоимость составляет свыше миллиона долларов, в некоторых источниках пишут, что около двух миллионов. Он утопает в хвойных деревьях, окружен бетонным забором, по периметру установлены видеокамеры.

София Ротару ведет сейчас закрытый образ жизни

На территории особняка есть теннисный корт, гостевой домик, беседка, мангал и огромный сад с цветами. София Ротару неоднократно отмечала, что любит заниматься садоводством и делилась на своей странице в Instagram своими роскошными клумбами.

Особняк Софии Ротару окружен деревьями и цветами

Известно, что Ротару живет не одна, по словам сестры, с ней в особняке проживает единственный сын Руслан Евдокименко, который весной 2022 года со своим сыном Анатолием пытались незаконно выехать из страны. В июле стало известно, что внук Ротару все же оказался за границей и продолжает там творческую карьеру.

София Ротару живет со своим сыном Русланом

Отметим, что сама артистка с 2022 года пропала с радаров и почти не выходит на связь. Иногда на своей странице в социальной сети она поздравляет украинцев с праздниками и освещает военные преступления россиян.

Как выглядит дом Софии Ротару возле Киева

"Телеграф" писал ранее, как выглядят и где живут внуки Софии Ротару. У певицы двое внуков: Соня и Анатолий.