Прожили в браке 34 года: как выглядит могила мужа Софии Ротару Анатолия Евдокименко

Муж Софии Ротару — основатель ансамбля "Червона рута"

Советская и украинская эстрадная певица София Ротару 23 года назад потеряла мужа. Анатолий Евдокименко скончался 23 октября 2002 года. Он был известным музыкантом и руководителем ансамбля "Червона рута". История их любви началась еще со студенческих лет.

Что стоит знать:

Анатолий Евдокименко был руководителем ансамбля "Червона рута" и прожил с Ротару в браке 34 года

Музыкант умер 23 октября 2002 года после четырех инсультов

Он был похоронен на Байковом кладбище в Киеве

"Телеграф" решил вспомнить, каким был брак Анатолия Евдокименко и Софии Ротару, как они познакомились, где похоронен муж певицы и как выглядит его могила.

История любви Софии Ротару и Анатолия Евдокименко

Будущие супруги познакомились, учась в университете. В 1964 году Анатолий увидел Софию Ротару на обложке журнала и решил ее завоевать. Тогда певица принимала участие в шоу талантов, которое позже выиграла. Победительницу поместили на обложку популярного тогда журнала "Украина". К тому времени Анатолий был трубачем. На завоевание девушки у него ушло два года. Впоследствии пара вышла замуж.

После женитьбы Анатолий Евдокименко создал ансамбль "Червона рута" и помогал Софии Ротару стать популярной. Долгое время женщина пыталась забеременеть, потому что мечтала о ребенке и даже обманула мужа, сказав, что она беременна. Однако через два месяца это желание стало реальностью. У супругов родился первенец Руслан.

Недуг Анатолия Евдокименко

В 1998 году Анатолий Евдокименко перенес первый инсульт. Через четыре года, в 2002 году, случился четвертый инсульт артиста, в результате которого он скончался. Мужу было 60 лет. Потерю любимого София Ротару перенесла очень тяжело. Пара прожила в браке 34 года. Многие даже считали, что артистка больше не будет петь. Однако звезда со временем вернулась на сцену.

Могила Анатолия Евдокименко

Похоронен артист на Байковом кладбище. София Ротару долгое время не показывала могилу мужа, однако она отмечает его дни рождения, выкладывая архивные фотографии с любимым. Также уже второй год подряд, в годовщину смерти Анатолия Евдокименко, София Ротару делится снимками с кладбища. Артистка выложила фото, на которых она стоит рядом с могилой мужа.

София Ротару на могиле мужа

