Умер актер из сериала "Друзья"

Он играл эпизодическую роль в двух сериях

В Лос-Анджелесе умер известный актер Пэт Финн, который запомнился зрителям по роли в сериале "Друзья". На момент кончины ему было 60 лет, причиной стало онкологическое заболевание.

Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на сообщение семьи Финна. По данным издания, в 2022 году у актера выявили онкологию — рак мочевого пузыря.

Пэт Финн. Фото: Getty Images

С глубокой скорбью и печалью семья Финна сообщает о кончине любимого комедийного актера Пэта Финна говорится в заявлении представителя семьи

Уточняется, что актер умер в своем доме в окружении семьи 22 декабря 2025 года. Все время после выявления диагноза Финн боролся с заболеванием, однако оно все равно унесло его жизнь.

Фото: Getty Images

Стоит отметить, что фильмография Пэта Финна насчитывает десятки ролей в фильмах и сериалах. Он часто выступал как актер эпизодических ролей. В сериале "Друзья" он появился в двух сериях, сыграв доктора Роджера — парня Моники.

Кроме того, он сыграл Билла Норвуда в сериале "Бывает и хуже". Снялся в фильмах "Простые сложности", "Где моя тачка, чувак?" и многих других.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел убитый актер Роб Райнер в последний год перед смертью. Он улыбался на всех фото.