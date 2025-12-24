Помер актор із серіалу "Друзі"

Він відігравав епізодичну роль у двох серіях

У Лос-Анджелесі помер відомий актор Пет Фінн, який запам’ятався глядачам по ролі у серіалі "Друзі". На момент смерті йому було 60 років, причиною стало онкологічне захворювання.

Про це повідомляє газета New York Post із посиланням на повідомлення родини Фінна. За даними видання, 2022 року в актора виявили онкологію — рак сечового міхура.

Пет Фінн. Фото: Getty Images

З глибоким сумом і смутком сім’я Фінна повідомляє про смерть улюбленого комедійного актора Пета Фінна йдеться у заяві представника сім’ї

Уточнюється, що актор помер у своєму будинку в оточенні сім’ї 22 грудня 2025 року. Весь час після виявлення діагнозу Фінн боровся із захворюванням, проте воно все одно забрало його життя.

Фото: Getty Images

Варто зазначити, що фільмографія Пета Фінна налічує десятки ролей у фільмах та серіалах. Він часто виступав як актор епізодичних ролей. У серіалі "Друзі" він з’явився у двох серіях, зігравши доктора Роджера — хлопця Моніки.

Крім того, він зіграв Білла Норвуда в серіалі "Буває і гірше". Знявся у фільмах "Прості складності", "Де моя тачка, чувак?" та багатьох інших.

Фото: Getty Images

