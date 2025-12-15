Усміхався на всіх фото: як виглядав убитий актор Роб Райнер в останній рік перед смертю

Актора та режисера знайшли вбитим разом із дружиною у їхньому будинку

У неділю, 14 грудня, були знайдены мертвими у своєму будинку голлівудський актор, режисер і комік Роб Райнер і його дружина фотограф Мішель Райнер. Пара загинула від завданих ножових поранень, тому поліція розслідує вбивство, як одну з версій події.

Як пишуть американські ЗМІ, смерть смерть Райнерів вже підтвердила сім’я. Вона просить поваги до конфіденційності у цей непростий час.

Зазначимо, що Роб Райнер дебютував у кіно в 1967 році в напівавтобіографічній комедії свого батька Карла Райнера під назвою "В гру вступає комік". А як режисер він дебютував у 1984 році зі стрічкою This Is Spinal Tap. Найбільшу популярність Роб Райнер отримав завдяки ролі Майкла Стівіка у популярному ситкомі "Все у сім’ї", який виходив у США з 1971 по 1976 рік.

Фото: Getty Images

На час смерті Райнеру було 78 років. Незважаючи на вік, він був активною медійною особистістю, відвідував фестивалі та кінопокази, благодійні та світські заходи. Примітно, що на всіх фото за останній рік актор весело посміхається, ніби завжди перебуває у гарному настрої.

Так, у березні 2025 року Роб Райнер разом із дружиною Мішель відвідали світську вечерю Human Rights Campaign 2025.

Фото: Getty Images

А у квітні 2025 року режисер побував на показі фільму "Американський президент" у рамках фестивалю класичних фільмів TCM 2025.

Фото: Getty Images

У вересні цього року Роб Райнер та Алан Цвайбель були присутні на обговоренні історії "Spinal Tap" у 92NY.

Фото: Getty Images

Також у вересні 2025 року режисер відвідав прем’єру фільму "Spinal Tap II: The End Continues" у Єгипетському театрі Голлівуду.

Фото: Getty Images

Роб Райнер з дочкою Ромі в травні 2025 року. Фото: Getty Images

