Заради неї він змінив кінцівку знаменитого фільму. Як виглядав у молодості покійний Роб Райнер і його дружина Мішель

Поліція Лос-Анджелеса розглядає смерть як явне вбивство

У неділю, 14 грудня, у власному будинку було знайдено вбитими голлівудського актора, режисера і сценариста Роба Райнера і його дружину Мішель Зінгер. Подружжя було у шлюбі понад 35 років.

Що потрібно знати:

Відомий режисер Роб Райнер був двічі одружений

З другою дружиною Мішель Зінгер режисер мав трьох дітей

14 грудня подружжя було знайдено мертвим у їхньому будинку в Лос-Анджелесі

Другий шлюб із трагічним кінцем

У 1971 році Райнер одружився з американською актрисою та режисером Пенні Маршалл. Він став прийомним батьком дочки Маршалл від її попереднього шлюбу з Майклом Генрі, актриси Трейсі Райнер. 1981 року Райнер і Маршалл розлучилися.

Роб Райнер з першою дружиною Пенні Маршалл. Фото: Getty Images

Зі своєю майбутньою другою дружиною режисер познайомився під час зйомок його фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі" з Мег Раян та Біллі Крісталом у головних ролях. Ця зустріч не тільки спонукала його змінити фінал однієї з найкращих мелодрам кінця 80-х, а й призвела до того, що 1989 року Райнер одружився з Зінгер.

У той час я не міг зрозуміти, як мені завести стосунки з будь-ким, тому в кінці я просто змусив їх (героїв фільму — ред.) розійтися в різні сторони. А потім, під час зйомок, я зустрів жінку, яка стала моєю дружиною, та змінив кінцівку Роб Райнер

Фото: Getty Images/Кадр із фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі"

Роб Райнер та Мішель Зінгер. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

У пари народилися троє дітей: сини Джейк та Нік і дочка Ромі.

Подружжя з дітьми у 2014 році. Фото: Getty Images

2024 рік. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що відомого режисера Роба Райнера та Мішель Зінгер знайшли мертвими у їхньому будинку у Брентвуді, Лос-Анджелес, 14 грудня. На момент смерті подружжю було по 78 та 68 років, відповідно. Поліція Лос-Анджелеса повідомила, що на місце події прибули співробітники відділу розслідування пограбувань та вбивств. Додаткових подробиць розслідування вони не розкрили, зазначивши лише, що йдеться про "явне вбивство". Наразі підозрюваного не встановлено.

Одне з останніх фото пари у 2025 році. Фото: Getty Images

