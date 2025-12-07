У 38 років помер відомий український співак

Лідер гурту ADAM був у комі

У неділю, 7 грудня 2025 року, стало відомо про смерть українського музиканта, фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Артисту було лише 38 років.

Що треба знати:

Про смерть Михайла Клименка гурт ADAM повідомив на своїй сторінці в Instagram

Музикант помер після тяжкої хвороби та тривалого перебування у комі

В останні роки ADAM стали відомі завдяки хітам "Повільно" та "Особистий рай"

Про смерть Михайла повідомили на сторінці колективу в Інстаграмі. Чоловік мав серйозні проблеми зі здоров'ям та перебував у комі. Наголошується, що серце Клименка зупинилося вранці 7 грудня. Інформація про прощання буде незабаром.

На жаль, сьогодні вранці добре серце Міши зупинилось повідомляється в мережі

Хвороба і кома

У листопаді 2025 року стало відомо, що Михайло два місяці боровся з тяжким захворюванням – туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування у реанімації співак перебував у комі. Про це повідомляла учасниця гурту ADAM Олександра Норова.

Добове перебування у лікарні обходилося рідним артиста у понад 25 000 гривень. Близькі та друзі Клименка зверталися до небайдужих українців та шанувальників ADAM із проханням про фінансову підтримку. На жаль, надії на одужання чоловіка не справдилися.

Що відомо про гурт ADAM

Гурт був створений у Києві у 2015 році. До її складу увійшли вокаліст Міша Клименко, танцівниця та вокалістка Саша Норова, гітарист Максим Козаченко, барабанщик Андрій Гриценко та звукорежисер В'ячеслав Шевченко.

В останні роки колектив здобув широку популярність завдяки хітам "Повільно" та "Танцюй, мила". Особливу популярність принесла дуетна композиція ADAM та Гелі Зозулі "Особистий рай".

Нагадаємо, що 22 листопада помер український співак Лесик Турко. Він був колишнім учасником гурту DZIDZIO.