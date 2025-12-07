В 38 лет умер известный украинский певец. Известно, где похоронят артиста

Лидер группы ADAM был в коме

В воскресенье, 7 декабря 2025 года, стало известно о смерти украинского музыканта, фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. Артисту было всего 38 лет.

Что нужно знать:

О смерти, дате и месте прощания с Михаилом Клименко сообщила группа ADAM

Музыкант скончался после тяжелой болезни и длительного пребывания в коме

В последние годы ADAM стали известны благодаря хитам "Повільно" и "Особистий рай"

О смерти Михаила сообщили на странице коллектива в Инстаграме. Мужчина имел серьезные проблемы со здоровьем и находился в коме. Отмечается, что сердце Клименко остановилось утром 7 декабря.

К сожалению, сегодня утром доброе сердце Миши остановилось сообщается в сети

Где и коли похоронят Михаила Клименко

Вечером 7 декабря на странице коллектива появилась информация с датой и местом, где будет проходить церемония прощания и захоронения исполнителя. Траурные торжества пройдут во вторник, 9 декабря, в 10.00 в Национальной филармонии Украины. Служба в церкви и прощание состоится на кладбище в селе Лубянка Бучанского района Киевской области в 13:00. По просьбе близких Михаила, на мероприятие важно приносить только живые цветы.

Болезнь и кома

В ноябре 2025 года стало известно, что Михаил два месяца боролся с тяжелым заболеванием – туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации певец находился в коме. Об этом сообщала участница группы ADAM Александра Норова.

Суточное пребывание в больнице обходилось родным артиста в более 25 000 гривен. Близкие и друзья Клименко обращались к неравнодушным украинцам и поклонникам ADAM с просьбой о финансовой поддержке. К сожалению, надежды на выздоровления мужчины не оправдались.

Что известно о группе ADAM

Группа была создана в Киеве в 2015 году. В ее состав вошли вокалист Миша Клименко, танцовщица и вокалистка Саша Норова, гитарист Максим Козаченко, барабанщик Андрей Гриценко и звукорежиссер Вячеслав Шевченко.

В последние годы коллектив получил широкую известность благодаря хитам "Повільно" и "Танцюй, мила". Особую популярность принесла дуэтная композиция ADAM и Гели Зозули "Особистий рай".

