"Признаки есть". Стало известно о состоянии Кейт Миддлтон после ее борьбы с раком

Здоровье 43-летней герцогини по-прежнему требует осторожности

Источники, близкие к дворцу, впервые рассказали о процессе восстановления принцессы Кейт Миддлтон после ее борьбы с тяжелой болезнью.

Что нужно знать:

Возвращение Кейт Миддлтон к королевским обязанностям оказалось успешнее, чем ожидали после ее лечения

Появление принцессы на рождественской службе стало важным сигналом восстановления

Последствия курсов химиотерапии, которая прошла Кэтрин, все еще дают о себе знать

К возвращению к королевским обязанностям 43-летней жены будущего короля Британии принца Уильяма многие относились с осторожными ожиданиями, однако к концу 2025 года стало ясно: Кэтрин смогла выстоять и теперь она все чаще берет участия в светских мероприятиях.

В начале года инсайдеры заявляли, что после лечения от рака герцогиня Уэльская будет входить в публичную жизнь постепенно. Тем не менее участие принцессы в последний государственных визитах, а также ее присутствие на рождественской службе в пятницу, 5 декабря, стали важным и символичным этапом.

Кейт с семьей посетили рождественскую службу в Лондоне 5 декабря. Фото: Getty Images

Если раньше появление Кейт на ключевых мероприятиях оставалось под вопросом, то теперь оно воспринимается как подтвержденный факт. И принцесса рада вернуться к занятиям, которые ей по душе, сообщил приближенный к королевской семье человек изданию GB News. Близкие к Миддлтон особы характеризуют ее нынешний график как нечто иное по сравнению с тем, что было до постановки диагноза.

Это новая норма, а не та, к которой мы привыкли, если это понятно? Мы увидим, что темпы развития событий будут продолжаться в том же духе, без каких-либо существенных изменений. Но признаки восстановления определенно есть говорят инсайдеры

Долгосрочные последствия ее лечения по-прежнему остаются неясными. Как призналась сама Кейт во время июльского визита в оздоровительный сад при онкологическом центре в Колчестере (юго-восток Англии), интенсивная химиотерапия имеет продолжительное воздействие на ее организм.

Герцоги Уэльские во время государственного визита 3 декабря. Фото: Getty Images

Где сейчас живут герцоги Уэльские

Кейт Миддлтон вместе с мужем Уильямом и детьми недавно покинули Аделаидский коттедж, в котором они жили последние три года, и перебрались в Форест-Лодж в Виндзоре. Семья намерена надолго остаться в поместье, и источники подтверждают, что это их "вечный" дом.

Поместье Форест-Лодж в Виндзоре. Фото: wikipedia.org

Стоит отметить, что и сам принц Уильям сильно изменился на фоне летней химиотерапии Кэтрин. Ранее "Телеграф" писал про новый образ будущего короля Британии.