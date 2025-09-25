Никто этого не заметил: какая деталь в одежде Кейт Миддлтон намекает, что она станет королевой (фото)

Стилист рассказала, как герцогиня Уэльская становится ближе к престолу

Жена будущего короля Великобритании принца Уильяма, принцесса Кейт Миддлтон, "тихо" проходит трансформацию своего стиля, и речь не о цвете ее волос. Одна почти незаметная деталь в одежде 43-летней герцогини говорит о том, что она все больше приближается к монаршему престолу.

Факты:

Стиль Кейт Миддлтон постепенно трансформируется в более сдержанный и королевский

Главная деталь изменений — удлиненный подол ее нарядов

Эксперты считают, что ее мода отражает подготовку к роли будущей королевы

С момента свадьбы с принцем Уильямом в 2011 году стиль Кэтрин пережил заметную эволюцию. От смелых принтов и эксцентричных аксессуаров она пришла к утонченной элегантности, став иконой современного королевского стиля. Ее мода отражает не только личные вкусы, но и путь — от девушки принца до будущей королевы. Об этом HELLO! Magazine рассказала польский стилист Ориона Робб.

Подол Кейт незаметно удлинился за последние годы, и эта деталь говорит о многом. То, что может показаться едва заметным изменением, на самом деле является осознанной эволюцией, уводящей ее от игривых, молодежных силуэтов, которые когда-то определяли ее гардероб, к более утонченному стилю Ориона Робб

В начале 2010-х Кэтрин предпочитала фасоны, в которых мы никогда не увидим ее сегодня. В те времена герцогиня питала слабость к платьям и юбкам миди.

Кэтрин в 2011 году. Фото: Getty Images

В 2015 году принцесса носила юбки до колен. Фото: Getty Images

По словам эксперта, более длинные юбки привносят в образ Миддлтон ощущение сдержанности и уравновешенности, добавляют солидности, не жертвуя при этом ее элегантностью, которой она так славится. Это мастер-класс того, как с помощью моды можно сигнализировать о личном росте, не теряя при этом связи с собственным стилем.

Удлиненный подол демонстрирует достоинство и авторитет, позиционируя ее не просто как поддерживающую фигуру, но как все более важную фигуру в королевской истории. Это отражает женщину, уверенно вступающую в свою главную роль, сочетающую традиции с современностью и гарантирующую, что её стиль сочетает в себе как преемственность, так и спокойную силу Ориона Робб

На фото ниже — прекрасный пример того, как стиль Кейт постепенно отошел от облегающих и коротких нарядов.

Кейт Миддлтон в 2020 году. Фото: Getty Images

В последние годы жена принца Уильяма предпочитает длинные наряды. Фото: Getty Images

23 сентября 2025 года принцесса вышла на публику в макси-пальто. Фото: Getty Images

Напомним, что в конце лета Кейт Миддлтон стала блондинкой и сменила прическу. Однако позже принцесса снова удивила сменой стиля.