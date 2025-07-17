Не по-королевски: Кейт Миддлтон вышла в свет в шортах за 900 гривен (фото)

Заманчивый вариант для летней прогулки за "копейки"

Жена будущего короля Великобритании Кейт Миддлтон проста как в общении с людьми, так и в выборе одежды и королевского семейного гнездышка. Так, недавно герцогиня Уэльская вышла в свет в доступных по цене шортах.

Шорты всегда будут популярным предметом летнего гардероба, но это не значит, что их легко подобрать. В жаркую погоду хочется носить их как можно чаще, однако нередко возникают сомнения: как выбрать шорты, чтобы было удобно, стильно и недорого?

Какие шорты носит Кейт Миддлтон: фото

Кэтрин в шортах — сейчас редкость, что делает ее легкий, но стильный образ 2022 года особенно запоминающимся. Будущая королева носила их на Багамах во время своего совместного с принцем Уильямом Карибского тура.

Кейт с мужем Уильямом на Багамах в 2022 году. Фото: Getty Images

Шорты "чиносы" заметно отличаются от привычных летних платьев герцогини и отлично подходят для активного отдыха. Высокая посадка, лаконичный крой и минималистичный стиль придают модели легкость и создают ощущение воздушности. Кейт также продемонстрировала, как можно выглядеть элегантно, дополнив образ черным поясом:

Фото: Getty Images

Сколько стоят и где можно купить "чиносы"

К счастью, эта модель шорт, одобренная знаменитым членом королевской британской семьи, совсем необязательно должны стоить дорого. Такая же пара цвета хаки продается на сайте George ASDA, и всего за 20 евро (от 900 гривен).

Шорты имеют два боковых кармана и два ложных кармана сзади. Они также имеют отвороты и шлевки на случай, если вы захотите последовать примеру Кейт и добавить ремень.

Шорты, как у Кейт Миддлтон Шорты, как у Кейт Миддлтон

Напрямую заказать в Украине "чиносы" от этого бренда не получится, но через посредника — вполне возможно. Похожие варианты есть и на отечественных рынках, и здесь они даже дешевле:

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