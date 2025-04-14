Совсем не по-королевски: где сейчас живут Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и как выглядит "холодное" поместье

За право жить в коттедже со "скверной" репутацией боролись не только Уэльские

С 2022 года Кейт Миддлтон и принц Уильям постоянно проживают в коттедже "Аделаида", расположенном в Виндзорском поместье. Сюда супруги переехали, чтобы быть поближе к королеве Елизавете II, однако после ее смерти пара решила остаться в скромном поместье.

Adelaide Cottage находится в парке Windsor Home Park, всего в 10 минутах от Виндзорского замка в графстве Беркшир. В 2022 году герцог и герцогиня Уэльские переехали туда вместе с тремя детьми — принцами Джорджем и Луи, и принцессой Шарлоттой. Уютный дом с четырьмя спальнями дарит семье больше уединения и удобную близость к родителям Кейт, которые живут неподалеку в поместье Баклбери.

Как выглядит коттедж "Аделаида"

Где находится коттедж "Аделаида". Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Коттедж был возведен в 1831 году как летняя резиденция для королевы Аделаиды, супруги короля Вильгельма IV. Он был спроектирован архитектором Джеффри Уятвиллем в живописном стиле. Тогда СМИ описывали дом как "целомудренно элегантный".

Как выглядел коттедж "Аделаида" изначально. Фото: pinterest.com

У коттеджа было красивое крыльцо, протянувшееся вдоль восточного фасада, которое сохранилось до сегодняшнего дня, а также роскошные, ухоженные сады, оставшиеся почти такими же, как и 200 лет назад. С того времени он использовался как гостевой дом для друзей королевской семьи. В 1975 году коттедж был занесен в Национальный реестр наследия Англии.

Как сейчас выглядит коттедж "Аделаида". Фото: x.com

В 2015 году в коттедже "Аделаида" был выполнен капитальный ремонт. Он оформлен мебелью и декоративными предметами, которые когда-то принадлежали старой королевской яхте HMY Royal George. О современном интерьере дома Кейт и Уильяма практически нет информации.

Как сейчас выглядит коттедж "Аделаида. Фото: marca.com

Скандальная история "Аделаиды"

С 1944 по 1952 год в коттедже гостил любовник принцессы Маргарет (сестры Елизаветы II) Питер Таунсенд, который также занимал должность конюшего короля Георга VI (отца сестер). Таунсенд называл коттедж "холодильником" из-за того, что в нем было всего два радиатора.

На переднем плане Питер Таунсенд и принцесса Маргарет. Фото: Getty Images

Кстати, "Аделаида" была предоставлена Уэльским после напряженной борьбы. В тот период младший сын Елизаветы — принц Эндрю — надеялся, что коттедж перейдет к его дочери, принцессе Евгении. Однако после обвинений Эндрю в сексуальных домогательствах право на коттедж отдали принцу Уильяму.