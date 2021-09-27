Обвиняемому в изнасиловании сыну Елизаветы II выдадут медаль

В августе 61-летнего принца Эндрю обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Младший сын Елизаветы II, принц Эндрю, может быть среди тех членов королевской семьи, которые получат медаль от королевы в следующем году, даже после того, как в августе ему вручили исковое заявление об изнасиловании несовершеннолетней.

Ее Величество в 2022 году празднует свое 70-летие на троне, и как пишет Newsweek, в честь этого события будут вручены сотни тысяч медалей, в том числе сотрудникам экстренных служб и военнослужащим.

Источник во дворце сообщил изданию, что окончательный список еще не согласован, но признал, что Эндрю может быть в нем, даже несмотря на то, что он отошел от общественной жизни.

"Платиновый юбилей Ее Величества Королевы — прекрасная возможность отметить самоотверженность и служение тех, кто, как и королева, неустанно служит нашей стране", — заявила министр культуры Великобритании Надин Доррис в субботу, 25 сентября.

Эти медали не равны титулу или рыцарскому званию, но носятся так же, как медаль за военную службу. Система подвергалась критике раньше, поскольку в ней члены королевской семьи практически без военной службы украшали себя, как если бы они были героями войны.

У принца Эндрю уже есть медали к серебряному, золотому и бриллиантовому юбилеям королевы.

Напомним, что младший сын королевы был обвинен в сексуальном насилии и избиении 17-летней жертвы скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в преступлениях сексуального характера и покончивший с жизнью в августе 2019 года. Сам 61-летний принц неоднократно отрицал претензии.