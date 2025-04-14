Зовсім не по-королівськи: де зараз живуть Кейт Міддлтон з принцом Вільямом і як виглядає "холодний" маєток

За право жити у котеджі з "поганою" репутацією боролися не лише Уельські

З 2022 року Кейт Міддлтон та принц Вільям постійно проживають у котеджі "Аделаїда", розташованому у Віндзорському маєтку. Сюди подружжя переїхало, щоб бути ближче до королеви Єлизавети II, проте після її смерті пара вирішила залишитися в скромному маєтку.

Adelaide Cottage знаходиться в парку Windsor Home Park, всього за 10 хвилин від Віндзорського замку в графстві Беркшир. 2022 року герцог і герцогиня Уельські переїхали туди разом із трьома дітьми — принцами Джорджем і Луї, і принцесою Шарлоттою. Затишний будинок з чотирма спальнями дарує родині більше усамітнення та зручну близькість до батьків Кейт, які мешкають неподалік у маєтку Баклбері.

Як виглядає котедж "Аделаїда"

Де знаходиться котедж "Аделаїда". Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

Котедж був зведений у 1831 році як літня резиденція для королеви Аделаїди, дружини короля Вільгельма IV. Він був спроєктований архітектором Джеффрі Уятвіллем у мальовничому стилі. Тоді ЗМІ описували будинок як "цнотливо елегантний".

Як виглядав котедж "Аделаїда" спочатку. Фото: pinterest.com

Котедж мав красивий ґанок, що простягся вздовж східного фасаду, і який зберігся до сьогодні, а також розкішні, доглянуті сади, що залишилися майже такими ж, як і 200 років тому. З того часу він використовувався як гостьовий будинок для друзів королівської родини. У 1975 році котедж було занесено до Національного реєстру спадщини Англії.

Як зараз виглядає котедж "Аделаїда". Фото: x.com

2015 року в котеджі "Аделаїда" було виконано капітальний ремонт. Він оформлений меблями та декоративними предметами, які колись належали старій королівській яхті HMY Royal George. Про сучасний інтер’єр будинку Кейт та Вільяма практично немає інформації.

Як зараз виглядає котедж "Аделаїда. Фото: marca.com

Скандальна історія "Аделаїди"

З 1944 по 1952 рік у котеджі гостював коханець принцеси Маргарет (сестри Єлизавети II) Пітер Таунсенд, який також обіймав посаду конюшого короля Георга VI (батька сестер). Таунсенд називав котедж "холодильником" через те, що в ньому було лише два радіатори.

На передньому плані Пітер Таунсенд і принцеса Маргарет. Фото: Getty Images

До речі, "Аделаїду" було надано Уельським після напруженої боротьби. Тоді молодший син Єлизавети — принц Ендрю — сподівався, що котедж перейде до його дочки, принцесі Євгенії. Однак після звинувачень Ендрю у сексуальних домаганнях право на котедж віддали принцу Вільяму.