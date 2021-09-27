Обвинуваченому у згвалтуванні синові Єлизавети II видадуть медаль

У серпні 61-річного принца Ендрю звинуватили в згвалтуванні неповнолітньої

Молодший син Єлизавети II, принц Ендрю, може бути серед тих членів королівської сім’ї, які отримають медаль від королеви в наступному році, навіть після того, як в серпні йому вручили позовну заяву про зґвалтування неповнолітньої.

Її Величність у 2022 році святкує своє 70-річчя на троні, і як пише Newsweek, в честь цієї події будуть вручені сотні тисяч медалей, в тому числі співробітникам екстрених служб і військовослужбовцям.

Джерело в палаці повідомив виданню, що остаточний список ще не узгоджений, але визнав, що Ендрю може бути в ньому, навіть не дивлячись на те, що він відійшов від суспільного життя.

"Платиновий ювілей Її Величності Королеви — прекрасна можливість відзначити самовідданість і служіння тих, хто, як і королева, невпинно служить нашій країні", — заявила міністр культури Великобританії Надін Дорріс в суботу, 25 вересня.

Ці медалі не рівні титулу або лицарського звання, але носяться так само, як медаль за військову службу. Система піддавалася критиці раніше, оскільки в ній члени королівської сім’ї практично без військової служби прикрашали себе, як якщо б вони були героями війни.

У принца Ендрю вже є медалі до срібного, золотого і діамантового ювілеїв королеви.

Нагадаємо, що молодший син королеви був звинувачений в сексуальному насильстві і побитті 17-річної жертви скандального мільярдера Джеффрі Епштейна, обвинуваченого в злочинах сексуального характеру і який покінчив з життям у серпні 2019 року. Сам 61-річний принц неодноразово заперечував претензії.