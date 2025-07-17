Не по-королівськи: Кейт Міддлтон вийшла у світ в шортах за 900 гривень (фото)

Привабливий варіант для літньої прогулянки за "копійки"

Дружина майбутнього короля Великої Британії Кейт Міддлтон проста як у спілкуванні з людьми, так і у виборі королівського сімейного гніздечка та одягу. Так, герцогиня Уельська вийшла у світ у доступних за ціною шортах.

Шорти завжди будуть популярним предметом літнього гардероба, але це не означає, що їх легко підібрати. У спеку хочеться носити їх якнайчастіше, проте нерідко виникають сумніви: як вибрати шорти, щоб було зручно, стильно і недорого?

Які шорти носить Кейт Міддлтон: фото

Кетрін у шортах — зараз рідкість, що робить її легкий, але стильний образ 2022 року таким, що особливо запам’ятовується. Майбутня королева носила їх на Багамах під час свого спільного із принцом Вільямом Карибського туру.

Кейт із чоловіком Вільямом на Багамах у 2022 році. Фото: Getty Images

Шорти "чіноси" помітно відрізняються від звичних літніх суконь герцогині та відмінно підходять для активного відпочинку. Висока посадка, лаконічний крій та мінімалістичний стиль надають моделі легкості та створюють відчуття легкості. Кейт також продемонструвала, як можна виглядати елегантно, доповнивши образ чорним поясом:

Фото: Getty Images

Скільки коштують і де можна купити "чіноси"

На щастя, ця модель шортів, схвалена знаменитим членом королівської британської родини, зовсім необов’язково має коштувати дорого. Така ж пара кольору хакі продається на сайті George ASDA і всього за 20 євро (від 900 гривень).

Шорти мають дві бічні кишені та дві несправжні кишені ззаду. Вони також мають відвороти і шльовки на випадок, якщо ви захочете наслідувати приклад Кейт і додати ремінь.

Шорти, як у Кейт Міддлтон Шорти, як у Кейт Міддлтон

Безпосередньо замовити в Україну "чіноси" від цього бренду не вийде, але через посередника — цілком можливо. Схожі варіанти є й на вітчизняних ринках, і тут вони навіть дешевші:

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