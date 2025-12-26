Не только фронт: внезапные смерти звезд, которые потрясли Украину в 2025 году

Многие погибли на фронте, защищая страну от россиян

Уходящий 2025 год стал временем тяжелых прощаний для Украины. Страна потеряла легендарных артистов, музыкантов и украинских защитников, чьи имена навсегда вписаны в историю современной культуры и борьбы за независимость. Эти люди вдохновляли миллионы своим талантом, голосом и гражданской позицией. "Телеграф" вспоминает тех, кто ушел из жизни в этом году и оставил после себя богатое творческое наследие и светлую память.

Что нужно знать:

В 2025 году Украина потеряла множество известных артистов, музыкантов и общественных деятелей

Среди погибших — актеры, певцы и шоумены, многие из которых также служили на фронте

Умерли несколько украинских народных депутатов

Владимир Раков

6 января на фронте погиб хореограф, победитель шестого сезона шоу "Танцуют все" Владимир Раков. Уроженец Крыма с началом российского вторжения в 2022 году вступил в ряды ВСУ и служил в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. Прошел тяжелые бои под Херсоном, Бахмутом, Торецком и Часовым Яром. До полномасштабной войны был одним из самых ярких танцовщиков страны: работал в Kozar Dance Theatre, сотрудничал с проектом "Танцы со звездами". Ему было 30 лет.

Фото: Коллаж "Телеграфа"

Станислав Притула

22 января погиб украинский кинопродюсер и военный Станислав Притула. Ему было 40 лет. Мужчина с первых дней полномасштабной войны защищал Украину на передовой. Его жизнь трагически оборвалась при выполнении боевого задания.

Фото: Коллаж "Телеграфа"

Василий Черношкур

В 78 лет в Киеве не стало народного артиста Украины, диктора Украинского радио Василия Черношкура. О смерти популярного ведущего детской передачи "Вечерняя колыбельная" стало известно 25 января. Снимался в фильмах и сериалах "Ветер в лицо", "Окно жизни", "Врач Ковальчук", "Опер по вызову", "Крепостная", "Чужая жизнь", "Садовница", "Карпатский рейнджер", "Мавки", "Спасти Веру" и других.

Алексей Самойленко

19 февраля на войне погиб украинский актер и воин Алексей Самойленко. Ему было всего 28 лет. Уроженец Донецкой области окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Снимался Алексей в сериалах "Доктор Вера" и "Прогулка в пустоте", а также выступал на сцене театра "Мастерская Елены Лазович".

Фото: Коллаж "Телеграфа"

Таисия Литвиненко

6 апреля в 90 лет умерла украинская актриса театра и кино, звезда фильма "За двумя зайцами" (роль Химки, 1961 год) Таисия Литвиненко. Помимо вышеупомянутой культовой комедии, актриса также снялась в фильмах "Вавилон XX", "Назар Стодоля", "Григорий Сковорода" и "Чрезвычайное происшествие".

Александр Чечун

Звезда "Лиги смеха", участник команды "Стадион Диброва" Александр Чечун умер 9 апреля. Он получил тяжелое ранение годом ранее во время выполнения боевого задания. Все это время врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Фото: Коллаж "Телеграфа"

Андрей Гураль

В ночь на 13 апреля в результате ДТП трагически погиб известный украинский композитор, аранжировщик и звукорежиссер Андрей Гураль. Он был широко известен сотрудничеством с певицами Гайтаной, Тоней Матвиенко и Alloise, а также с группами "Без Обмежень", "Пиккардийская терция" и "Нічлава".

Максим Нелипа

12 мая во время выполнения боевого задания погиб известный украинский телеведущий и актер Максим Нелипа. Он исполнял обязанности командира роты в составе 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Ему было 48 лет. Звезда КВН и популярный телеведущий 2000-х годов с первых дней войны находился на передовой. Похоронили шоумена на Байковом кладбище в Киеве.

Фото: Коллаж "Телеграфа"

Юрий Фелипенко

32-летнего актера театра и кино Юрий Фелипенко не стало 15 июня. Он погиб во время выполнения боевого задания на фронте. Юрий служил оператором БпЛА в 429-м отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес". В ряды армии он вступил в 2024 году. В его фильмографии проекты "Возвращение Мухтара 9", "Отдел 44", "Что делает твоя жена" и "Цвет страсти". Выступал на сцене Киевского академического драматического театра на Подоле.

Фото: Коллаж "Телеграфа"

Татьяна Шелига

3 июля на 77-м году жизни скончалась украинская актриса, звезда ситкома "Когда мы дома" Татьяна Шелига. В последние месяцы своей жизни артистка большую часть времени находилась в бреду и не поднималась с кровати. В начале 2022 года Шелига, которая в своем время снималась с Аллой Пугачевой, прошла через серьезную операцию на сердце.

Игорь Поклад

9 июля ушел из жизни выдающийся украинский композитор и народный артист Украины Игорь Поклад. Ему было 83 года. Похороны состоялись на Берковецком кладбище в Киеве. Его песни стали классикой украинской эстрады и навсегда вошли в сокровищницу национальной культуры.

Богдан Богач

1 октября стало известно о внезапной смерти одного из основателей коллектива "Пиккардийская терция" Богдана Богача. Мужчине было всего 50 лет. В 2024 году музыкант ушел из состава группы по состоянию здоровья. Причины его смерти не раскрывались.

Алексей Наконечный

Актер и доброволец ВСУ Алексей Наконечный с позывным "Артист" погиб в ДТП после трех с половиной лет службы на фронте. Трагический инцидент произошел всего в одном километре от воинской части, когда он возвращался после короткого отпуска к жене и сыну.

Андрей "Дизель" Яценко

Андрей Яценко из группы Green Grey умер 20 октября от сердечной недостаточности. На церемонии прощания в Киеве к нему в гроб положили его любимую кепку. Семья хотела кремировать тело мужчины, а прах похоронить на Байковом кладбище в Киеве.

Лесик Турко

22 ноября умер украинский певец Лесик Турко (настоящее имя Олег Турко), ему было 58 лет. Он был бывшим участником группы DZIDZIO. Почти за год до своей смерти Турко перенес остановку сердца во время выступления и несколько дней находился в критическом состоянии.

Фото: Varta1

Михаил Клименко

7 декабря стало известно о смерти украинского музыканта, фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. Артисту было всего 38 лет. В ноябре 2025 года стало известно, что Михаил на протяжении двух месяцев боролся с тяжелым заболеванием — туберкулезным менингитом. После продолжительного лечения и пребывания в реанимации певец впал в кому.

Степан Гига

12 декабря умер украинский певец Степан Гига. Накануне смерти он находился в реанимации из-за обострения вирусной болезни на фоне сахарного диабета. До этого сообщалось, что у него ампутировали ногу и он впал в кому. Похоронили певца во Львове 15 декабря.

Другие утраты 2025 года

В течение года Украина также прощалась с общественными деятелями и блогерами, среди которых харьковчанка Анна Жук, трагически погибшая в ДТП в январе 2025 года. Также 30 августа во Львове убили Андрея Парубия — неизвестный сделал восемь выстрелов в нардепа. Он был похоронен на Лычаковском кладбище.

Кроме того, 28 мая после длительной борьбы с тяжелой болезнью умер народный депутат, журналист и телеведущий Сергей Швец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 21 апреля умер нардеп от бывшей ОПЗЖ Владимир Мороз. 24 июля погиб в ДТП нардеп от партии "Голос" Ярослав Рущишин. 26 июля скончался известный украинский аграрий Леонид Яковишин. В ноябре стало известно о кончине экс-нардепа и бизнесмена Геннадия Балашова.