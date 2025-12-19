Был звездой "Лиги смеха", уехал из воюющей Украины "ради сына" и получил хейт. Где сейчас Руслан Ханумак

Развод с Алиной Шаманской стал одним из самых обсуждаемых в СМИ

Украинский комик и актер Руслан Ханумак однажды погруз в скандалах украинского шоу-бизнеса. Он — бывший муж известной телеведущей Алины Шаманской, развод из которой так же оказался на слуху.

Что нужно знать:

Руслан Ханумак — экс-звезда "Лиги смеха", чья карьера развивалась стремительно, но не без скандалов

После развода Алина Шаманская публично обвинила шоумена в абьюзе, газлайтинге и изменах

Сейчас шоумен не живет в США и находится в новых отношениях

Ханумак родился 19 декабря 1989 года в Запорожье. Окончил Запорожский институт экономики и информационных технологий по специальности "маркетолог-экономист". Еще в студенческие годы начал играть в КВН и в 2012 году был признан лучшим актером украинского КВН.

Руслан Ханумак в юности

Возглавлял юмористическую команду "Заинька" — вице-чемпиона "Лиги смеха" при тренере Елене Кравец. Победитель шоу "Рассмеши комика", после чего стал участником студии "Квартал 95".

"Заинька" с Еленой Кравец

В 2016 году вместе с командой "Заинька" снялся в сериале "Пацики". Кроме того, был ведущим тревел-шоу "Особенности национальной работы" на украинском телеканале ICTV, а в 2021 году вышла комедия "100 тысяч минут вместе", в которой юморист стал режиссером, сценаристом, а также исполнителем главной роли.

"Пацики" с Русланом Ханумаком

Брак с Алиной Шаманской

В августе 2017 года Ханумак женился на украинской телеведущей, а уже в сентябре у пары родился сын Артур. О разрыве супруги сообщили в январе 2023 года, а официально развод был оформлен в марте 2024-го. Причину разрыва Алина и Руслан долгое время не раскрывали.

Уже в интервью Маше Ефросининой в апреле 2025 года Шаманская заявила, что страдала в отношениях с Русланом. Блогерша призналась, что в браке сталкивалась с газлайтингом, абьюзом и манипуляциями. Кроме того, Ханумак был неверен — о его изменах Алина узнала, находясь на шестом месяце беременности. Позже сам Ханумак обвинил бывшую жену в лжи.

95% того интервью — это клевета, выдумка, искаженная информация, бред. И это ее личное видение, которое подкреплено только эмоциями Руслан Ханумак

Скандалы с участием Ханумака

Еще до полномасштабного вторжения Ханумак попал в языковой скандал из-за участия в сериале "Дикие" на 1+1 от студии "Квартал 95". Отснятые серии были исключительно на русском языке, включительно с показом официальной документации, надписями на дверях чиновников, книгами и даже титрами. Украинцы обвинили создателей в пропаганде "русского мира" и нарушения языкового закона, вступившего в силу еще 16 июля 2021 года.

В марте 2023 года Ханумак изрядно разозлил украинцев клипом с танцовщицами в военной форме. Клип на песню "Дика Дичка" под авторством Hanumike возмутил сеть из-за спекуляций на теме войны. Больше всего украинцев возмутило то, как исполнитель пренебрежительно описал образ украинской защитницы. После волны хейта звезда "Лиги смеха" завершил певческую карьеру.

В июле 2024 года Ханумак рассказал в соцсетях, что покинул Украину во время войны и отправился в США якобы, чтобы быть с сыном. Отметим, что после вторжения в феврале 2022 года Шаманская с ребенком в целях безопасности полетела в Америку. В подписи к видео Руслан признался, что давно ждал этого момента и, предвосхищая возможный хейт, подчеркнул, что не боится за свою репутацию. До публичного заявления мужчина уже 2 месяца не находился в Украине.

Никакой климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь Мамы не заменят детство с отцом… Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой Руслан Ханумак

Позже он опубликовал новое объяснение, в котором рассказал, как пересек границу. Он обнародовал документ об отсрочке от мобилизации, ссылаясь на хроническое заболевание — астму. Однако позже шоумен удалил этот пост, поскольку легкая форма астмы не является основанием для предоставления отсрочки от мобилизации. Сергей Притула также разнес поступок Ханумака.

Кроме того, подписчики как Ханумака, так и Шаманской, заподозрили бывших супругов в воссоединении, а скандалы с разводом — как пиар и повод для обсуждений звезд. Стоит отметить, что спустя время блогерша вернулась в Киев ради работы, а позже к ней прилетел и сын.

Алина Шаманская с сыном Артуром. Фото: instagram.com/shamankaa

Где сейчас Руслан Ханумак

С 27 февраля 2025 года шоумен начал вести свои страницы в соцсетях на украинском языке (до этого вел исключительно на русском). Вероятно, незадолго до этого Ханумак вернулся в Украину, где находится и сейчас. На фоне скандала с бывшей женой у Руслана появилась новая избранница по имени Екатерина. Известно, что пара находится в отношениях более двух лет.

