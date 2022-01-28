Это вообще Украина? Русскоязычный сериал "Квартала" на "плюсах" вызвал возмущение в сети

Сериал "Дикие" возмутил украинцев, которые борются против обрусения эфиров

Российская агрессия помогла многим уяснить важность украинского языка и украинского культурного продукта, однако отечественное телевидение продолжает поражать тезисом "Какая разница".

В новый языковой скандал попала Студия "Квартал 95", которая создала русскоязычный сериал "Дикие". Первые серии проекта недавно вышли на телеканале "1+1". Напомним, что до 2019 года совладельцем и художественным руководителем "Квартала" был шестой президент Украины Владимир Зеленский.

Общественная организация "Видсич" в Facebook пишет, что в сериале русское все – язык героев, официальная документация, надписи на дверях чиновников, книги, титры. "Сериал просто пахнет "русским миром", — отмечают в организации.

"73% будут смотреть с радостью. Здесь же в очередной раз прославляются оккупанты, их мусора и бандиты. Думаете ли они за Зеленского по другим причинам голосовали? Да они приход русских войск с надеждой ждут", "Все так грустно. Люди просто не обучены информ гигиене. Большинство -"какая разница, кино интересное", — пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что статья 23 закона о языке, вступившая в силу еще 16 июля 2021 года, обязывает телеканалы демонстрировать фильмы исключительно на государственном языке.

"Показ этого и других русскоязычных фильмов и сериалов на "Плюсах" и других олигархических каналах – это грубое нарушение закона о языке, которое было бы невозможным, если бы этому не способствовали власти во главе с квартальным презЕдентом", — отмечают в организации.

Кроме этого более месяца назад в соцсетях запустили флешмоб #ЗаТБУкраїнською, чтобы "наконец прекратить наглое нарушение закона о языке на телевидении". В поддержку движения выступила и украинская писательница Оксана Забужко. По ее словам, на телевидении происходит обрусение из-за формально украинских фильмов и сериалов.

Планируется, что 1 февраля в час дня киевляне соберутся на акцию возле Госкино (ул. Лаврская, 10) в поддержку телевидения на украинском.

Добавим, что телеканал "1+1" снова повторяет туже ошибку, что было из "Сватами", которых сначала перевели на украинский язык, а позже снова вернули русский.

Главные роли в сериале "Дикие" исполнили украинские актеры Руслан Ханумак, Эльдар Кабиров и Дарья Петрожицкая, которая, к слову, возмутила украинцев, когда получила звание Заслуженной артистки Украины.