С 16 января вступили в силу новые нормы по украинскому языку: как будут работать СМИ и что ждет нарушителей

За игнорирование новых норм предусмотрены немалые штрафы.

В Украине с 16 января вступила в силу 25 статья Закона о языке, согласно которой русскоязычные печатные СМИ смогут выходить только при условии дублирования на украинском языке. За нарушение этого правила владельцев периодических изданий будут наказывать штрафами.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на текст закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Статья 25 языкового закона вступила в силу 16 января 2022

По новым нормам, русскоязычная периодика сможет распространяться по территории Украины только при условии ее параллельного тиражирования на государственном языке. При этом обе версии должны издаваться в один день под одинаковым названием и полностью соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати.

Добавим, что нововведения не будут касаться СМИ, которые издаются на крымскотатарском языке, языках коренных народов Украины, на английском или других официальных языках ЕС до 16 июля 2024 года.

Что будет с нарушителями?

Стоит отметить, что о переходе русскоязычных журналов и газет на украинский язык было известно еще 2,5 года назад после принятия соответствующего закона. За это время издания должны были перестроиться и найти возможности, чтобы печатать периодику еще и на украинском языке.

С 16 января за соблюдением 25 статьи языкового закона будет следить Офис языкового омбудсмена. Нарушителей за невыполнение требований будут штрафовать.

О штрафах в комментарии "Радио Свобода" рассказала председатель Института развития региональной печати Людмила Панкратова.

По ее словам, за нарушение языкового закона предусматриваются следующие штрафы:

за первый случай — от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 6800 до 8500 грн);

если такое нарушение будет зафиксировано в течение года вторично, штраф растет до 700 тысяч рублей.

"Возможно, часть русскоязычной аудитории, которая не хочет переходить на украинский, отпадет. Это будет определенная потеря, но это будет меньше яда. Как, к примеру, был запрет "Вконтакте", ничего страшного не произошло, другие соцсети перебрали к себе пользователей ", – отметила Панкратова.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из популярных журналов Playboy уже перешел на украинский язык, не дожидаясь обязательной нормы.