Укр

"Я к украинскому отношусь с огромным уважением, но х*й положу на закон": Корогодский бурно отреагировал на новые языковые нормы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
171
Гарик Корогодский славится своими высказываниями Новость обновлена 13 января 2022, 16:31
Гарик Корогодский славится своими высказываниями

С 16 января в Украине вступает в силу новая статья Закона об языке.

Статья 25 вводится ровно год спустя после требования об обслуживании на украинском. Новое правило касается печатной периодики. СМИ должны будут издаваться или на украинском языке или на другом, при условии дублирования на государственном.

Об этом уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь писал в Facebook.

В сети на новые требования бурно отреагировал бизнесмен, блогер и писатель Гарик Корогодский, который разразился постом с нецензурной лексикой. Он отметил, что относится к украинскому языку с уважением, а вот к закону, его авторам и разработчикам — нет.

"Я к украинскому отношусь с огромным уважением, перевел все свои книги на мову. Красная в процессе. А к авторам и разработчикам закона – нет. И к закону нет.И открыто заявляю, буду его нарушать. Даже не так. Х*й положу на закон. И на его авторов, и по лицу повожу. Штрафы платить буду, по закону. Я же законопослушный", — написал он в Фейсбук.

Ранее "Телеграф" писал, что один из популярных журналов — Playboy уже перешел на украинский язык, не дожидаясь обязательной нормы.

Теги:
#Закон #Язык #языковый закон #Гарик Корогодский
Власти преподносят продуктовые карточки как попытку нивелировать последствия подорожаний
Потребитель
"Введение продуктовых карточек имеет две цели", - какой сюрприз власти готовят украинцам
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Власти преподносят продуктовые карточки как попытку нивелировать последствия подорожаний
"Введение продуктовых карточек имеет две цели", - какой сюрприз власти готовят украинцам
Дата публикации
Категория
Заседание Постоянного Совета ОБСЕ 13 января
"Путь в никуда" для Украины и риск большой войны: главные заявления дипломатов в связи с агрессией Кремля
Дата публикации
Категория
Спутник до отправки из Украины
США запускают в космос украинский спутник: где посмотреть в режиме онлайн
Дата публикации
Категория
Пока в приоритетах Кремля остается дипломатия
Путину предложили "положить конец" вопросу с Украиной и говорят о тяжелом сценарии: что известно
Дата публикации
Категория
Промышленность поднимает цены на свои товары
Украинцев ждут рекордные подорожания: почему 2022-й станет годом тотального роста цен