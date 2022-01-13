"Я к украинскому отношусь с огромным уважением, но х*й положу на закон": Корогодский бурно отреагировал на новые языковые нормы

С 16 января в Украине вступает в силу новая статья Закона об языке.

Статья 25 вводится ровно год спустя после требования об обслуживании на украинском. Новое правило касается печатной периодики. СМИ должны будут издаваться или на украинском языке или на другом, при условии дублирования на государственном.

Об этом уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь писал в Facebook.

В сети на новые требования бурно отреагировал бизнесмен, блогер и писатель Гарик Корогодский, который разразился постом с нецензурной лексикой. Он отметил, что относится к украинскому языку с уважением, а вот к закону, его авторам и разработчикам — нет.

"Я к украинскому отношусь с огромным уважением, перевел все свои книги на мову. Красная в процессе. А к авторам и разработчикам закона – нет. И к закону нет.И открыто заявляю, буду его нарушать. Даже не так. Х*й положу на закон. И на его авторов, и по лицу повожу. Штрафы платить буду, по закону. Я же законопослушный", — написал он в Фейсбук.

Ранее "Телеграф" писал, что один из популярных журналов — Playboy уже перешел на украинский язык, не дожидаясь обязательной нормы.