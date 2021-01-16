Украинцев теперь обязаны обслуживать на государственном языке: как люди встретили нововведение

С субботы, 16 января, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. За отказ обслуживать на государственном языке заведение могут оштрафовать на сумму до 6800 грн.

Отметим, что обслуживание на украинском коснется не только кафе и ресторанов. Речь идет также о кружках и секциях, о медсфере и соцобслуживания.

Штрафы за нарушение закона будут варьироваться в пределах от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан – это от 5100 до 6800 гривен.

В сети не без юмора стали обсуждать закон.

Киевский блогер Антон Ходза расписал словарь для официантов, что и когда говорить. "Под силу не всем, но я в вас верю", - пошутил он.

Ведущий и публицист Андрей Булгаров рассказал, в чем отличие человека говорящего на русском языке и на украинском. "Так что, я не умею ссориться на украинском. Честно, это все "пір'я в роті", "трясся", "шляк би тебе трафив" - не мое. Другое дело перейти на русский. О, тут я силен! Геракл языка! Трехэтажный мат, и чувство собственного превосходства. И не то шоб мине это нравилось, просто могу и силен. А українською я чемна і інтилегентна людина", - написал он.

Журналист и блогер Назар Приходько говорит, что следующим шагом после этого должен быть отказ от российских товаров. "Неважно - нефть, газ, электричество, елочные украшения или песня. Полный запрет!" – заявил он.

Ведущая Янина Соколова воодушевленно восприняла введение закона. "Наконец этот день наступит. вата пылает. А это значит, что страна, которую мы любим движется в правильном направлении", - отметила она.

Юрист Игорь Розкладай назвал "болючие места" перехода на украинский язык.

А бывший патрульный Богдан Пацкань дал совет. "Когда вы вдруг услышите в ответ на просьбу обслуживания на украинском языке что-то вроде: "Какая разница", переспросите про независимость Крыма", - дал краткую иструкцию он.

Также юристы дали советы на случай нарушений закона.

В свою очередь, заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев поделился смешной картинкой.

Также в сети стали осуждать тех, кто против нововведения.

Кроме того, пользователи предложили шутливый алгоритм борьбы с теми, кто против общения на украинском.

Также в сети процитировали разговор с украинцем, который общается на русском языке с ошибками.

А также собрали тред мемов и пикч для переговоров на украинском языке.