В Украине вступил в силу закон о языке

Новости Украины: В Украине во вторник, 16 июля, вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Настоящим законом, в частности, предусмотрено создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

Нацкомиссия будет утверждать требования к уровням владения государственным языком для получения гражданства Украины, проводить соответствующие экзамены и по их результатам будет выдавать сертификаты.

Уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона о применении государственного языка в сфере обслуживания потребителей.

В соответствии с законом, владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей обязаны Президент, Председатель Верховной Рады и его заместители, Премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Законом предусмотрена организация бесплатных курсов украинского языка для взрослых.

В то же время предусматривается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

Вместе с тем иностранные военнослужащие, которые служат в Вооруженных силах Украины и имеют государственные награды, а обретение ими украинского гражданства представляет государственный интерес, смогут получить его без удостоверения уровня владения государственным языком. Они должны будут овладеть им в течение года со дня обретения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

В то же время закон предусматривает, что сопровождение культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий в Украине должно осуществляться на государственном языке. При этом достаточно желания одного участника мероприятия, чтобы обязать организаторов обеспечить его перевод.

Законом определяются особенности применения государственного языка в сфере культуры, телевидения и радиовещания, печатных СМИ, в сфере обслуживания потребителей и других отраслях. Так, через пять лет вступит в силу норма закона, по которой квота на украинский контент в эфире телеканалов должна составлять 90%.

В соответствии с законом, через 30 месяцев всеукраинские печатные СМИ, а через пять лет и местная печать должна иметь украинскую версию. При этом закон разрешает выпускать версии и на других языках. Однако издания, которые выходят на языках ЕС и на крымскотатарском, могут не иметь украинской версии. Также издательства и книжные магазины должны через два года иметь не менее половины ассортимента книг на украинском языке.

Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако нарушение прав граждан на получение услуг на украинском языке в госучреждениях и определенных законом публичных сферах будет наказываться штрафами. Максимальная сумма штрафа составит 11 тыс. 900 грн. Эти нормы начнут действовать через три года.

Верховная Рада 25 апреля приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За его принятие проголосовали 278 народных депутатов.

Однако народные депутаты от "Оппозиционного блока" зарегистрировали в Верховной Раде проекты постановления об отмене закона о языке. 14 мая парламент отклонил эти проекты постановлений, которые блокировали подписание закона, после чего Председатель ВР Андрей Парубий сразу подписал языковой закон.

В тот же день закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" направили на подпись Президенту, который подписал его 15 мая.

В парламентской газете "Голос Украины" текст закона опубликовали 16 мая. Подавляющее большинство его норм вступает в силу через два месяца после опубликования.