"Ласковая украинизация": журнал Playboy меняет формат в 2022 году

Playboy заговорил по-украински и меняет способ коммуникации

Новый 2022 год обозначился множеством перемен в жизни украинцев, в частности — подорожанием коммуналки и некоторых важных документов. Однако новшества коснулись и СМИ: в новом году известный журнал Playboy будет выходить на украинском языке.

На странице глянца в "Фейсбуке" говорится о том, что первый шаг к украинизации они сделали еще в сентябре, выпустив интервью с Кристиной Соловий на украинском языке.

Теперь же журнал будет выходить исключительно на украинском языке, как и коммуникация, которая теперь также будет осуществляться по-украински.

Журнал заговорил по-украински

К слову, читатели в сети говорят спасибо за то, что теперь СМИ будет выходить на родном языке, и назвали реформу "Ласковой украинизацией".

Напомним, что ранее скандальная блогер София Стужук похвасталась достижением: невзирая на то, что она является мамой троих деток, она сумела попасть на обложку популярного мужского журнала Playboy и блеснуть шикарными формами.

Также мы писали, что в Украине одобрили госпрограмму по развитию украинского языка.