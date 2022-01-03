Укр

"Ласковая украинизация": журнал Playboy меняет формат в 2022 году

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Первой весточкой украинизации стало интервью с Кристиной Соловий Новость обновлена 03 января 2022, 17:47
Первой весточкой украинизации стало интервью с Кристиной Соловий

Playboy заговорил по-украински и меняет способ коммуникации

Новый 2022 год обозначился множеством перемен в жизни украинцев, в частности — подорожанием коммуналки и некоторых важных документов. Однако новшества коснулись и СМИ: в новом году известный журнал Playboy будет выходить на украинском языке.

На странице глянца в "Фейсбуке" говорится о том, что первый шаг к украинизации они сделали еще в сентябре, выпустив интервью с Кристиной Соловий на украинском языке.

Теперь же журнал будет выходить исключительно на украинском языке, как и коммуникация, которая теперь также будет осуществляться по-украински.

Журнал заговорил по-украински
Журнал заговорил по-украински

К слову, читатели в сети говорят спасибо за то, что теперь СМИ будет выходить на родном языке, и назвали реформу "Ласковой украинизацией".

Напомним, что ранее скандальная блогер София Стужук похвасталась достижением: невзирая на то, что она является мамой троих деток, она сумела попасть на обложку популярного мужского журнала Playboy и блеснуть шикарными формами.

Также мы писали, что в Украине одобрили госпрограмму по развитию украинского языка.

Теги:
#Журнал #Playboy #Плейбой #Украинизация
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