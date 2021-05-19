В Украине приняли программу "ласковой украинизации" по развитию украинского языка: детали

В Украине одобрили госпрограмму по развитию украинского языка.
Об этом 19 мая сообщил глава Минкультуры Александр Ткаченко.
Данная программа от МКИП запланирована на 9 лет (с 2022 по 2030 год) и предусматривает использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.
Сама программа включает в себя:
- использование украинского работниками органов власти во время работы,
- создание курса для изучения украинского (также и в онлайн-формате),
- повышение качества обучения языку в учебных заведениях,
- популяризация украинского за рубежом, создание системы обучения украинскому как иностранному,
- поддержка научных исследований украинского языка,
- поддержку украиноязычного культурного продукта,
- поддержку украинского дубляжа классических фильмов,
- поддержка издания книг в Украине на родном языке, в том числе переводной литературы.
Напомним, что 16 января 2021 года, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский.