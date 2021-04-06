На сайте НАТО появился украинский язык

Новости на официальном сайте НАТО теперь можно читать на украинском языке.
Для этого надо выбрать украинский язык из выпадающего списка в верхнем правом углу страницы.
Также можно выбрать нужный язык под заглавием заинтересовавшей новости.
Стоит напомнить, что накануне, 5 апреля, Сухопутное командование Альянса впервые опубликовало в своих соцсетях сообщения на украинском языке.
Это происходит на фоне значительной эскалации ситуации на Донбассе, а также переброски российских войск к границам Украины и в оккупированный Крым.
6 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел разговор по этому поводу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Позже в Белом доме рассказали, что тема вступления Украины в НАТО поднималась во время разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом.
После этого в России пригрозили, что в случае вступления Украины в Альянс, ситуация на Донбассе лишь обострится.