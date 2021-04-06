Скачать
Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину
Путин "берет на понт": рискнет ли Россия снова вторгнуться в Украину
Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer, но к Зеленскому снова возникли вопросы
Украина закупила 10 миллионов доз вакцины Pfizer, но к Зеленскому снова возникли вопросы
"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)
"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)
Итоги дня 6 апреля: новые потери на Донбассе, угрозы со стороны РФ и закупка вакцины Pfizer
Итоги дня 6 апреля: новые потери на Донбассе, угрозы со стороны РФ и закупка вакцины Pfizer

На сайте НАТО появился украинский язык

На сайте НАТО появился украинский язык
Обновлено 22:23 Сегодня Телеграф

Новости на официальном сайте НАТО теперь можно читать на украинском языке. 

Для этого надо выбрать украинский язык из выпадающего списка в верхнем правом углу страницы. 

Сайт НАТО

Также можно выбрать нужный язык под заглавием заинтересовавшей новости. 

Сайт НАТО

Стоит напомнить, что накануне, 5 апреля, Сухопутное командование Альянса впервые опубликовало в своих соцсетях сообщения на украинском языке. 

Это происходит на фоне значительной эскалации ситуации на Донбассе, а также переброски российских войск к границам Украины и в оккупированный Крым.  

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел разговор по этому поводу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 

Позже в Белом доме рассказали, что тема вступления Украины в НАТО поднималась во время разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом. 

После этого в России пригрозили, что в случае вступления Украины в Альянс, ситуация на Донбассе лишь обострится

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 114

Все по теме:

НАТО, Украинский язык.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая там война с Украиной, нас в**бут в рот: откровения путинского военного попали на видео
02 Задержание украинок за голое фото в Дубае: названы первые имена
03 "Это называется предрассудки": окружение Зеленского раскритиковали за нарушение протокола в Катаре (фото)
04 В Крыму признались в стремительно надвигающейся на полуостров катастрофе
05 Пышногрудая фитнес-модель позировала в нижнем белье в свое 38-летие (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса
Спикер InformNapalm резко высказался по поводу созданного Зеленским &quot;Центра противодействия дезинформации&quot;
Спикер InformNapalm резко высказался по поводу созданного Зеленским "Центра противодействия дезинформации"
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
В Суэцком канале произошло новое ЧП, движение судов пришлось остановить: подробности и карта
Харьковская область может оказаться в &quot;красной&quot; карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА
Харьковская область может оказаться в "красной" карантинной зоне уже в эту пятницу - ОГА
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь