Обслуживание на украинском языке: где обязаны использовать и какие штрафы применяются для нарушителей (инфографика)

С субботы, 16 января 2021 года, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. Согласно изменениям с этого дня, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке.
“Телеграф” информирует, что предусматривает закон - где обязаны использовать украинский язык, что делать, если Вас отказываются обслуживать на государственном, и какие штрафы применяются за нарушение.
Где обязаны использовать украинский язык:
сфера торговли и обслуживания,
заведения общепита,
транспорт,
маркировка товаров и услуг,
медицинская сфера,
образовательная сфера,
коммунальный сектор,
телевидение, печатные СМИ, интернет-магазины.
Что делать если отказываются обслуживать на украинском языке:
Во-первых, попробуйте решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке. В случае отказа следует обратиться к руководству или же на горячую линию учреждения.
Было бы неплохо, если бы вы зафиксировали факт нарушения с помощью аудио или видео, или же письменного подтверждения очевидцев. Также можно подать жалобу языковому омбудсмену.
Какие штрафы применяются к нарушителям языкового закона:
В случае повторного нарушения будет составлен протокол и тогда уже налагается штраф в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 5100 до 6800 грн.
Ранее, “Телеграф” сообщал, как на введение “языкового” закона отреагировали украинцы.