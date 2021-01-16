Обслуживание на украинском языке: где обязаны использовать и какие штрафы применяются для нарушителей (инфографика)

С субботы, 16 января 2021 года, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. Согласно изменениям с этого дня, все предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять обслуживание и предоставлять любую информацию о товарах и услугах на украинском языке.

“Телеграф” информирует, что предусматривает закон - где обязаны использовать украинский язык, что делать, если Вас отказываются обслуживать на государственном, и какие штрафы применяются за нарушение.

Где обязаны использовать украинский язык:

сфера торговли и обслуживания,

заведения общепита,

транспорт,

маркировка товаров и услуг,

медицинская сфера,

образовательная сфера,

коммунальный сектор,

телевидение, печатные СМИ, интернет-магазины.

Что делать если отказываются обслуживать на украинском языке:

Во-первых, попробуйте решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке. В случае отказа следует обратиться к руководству или же на горячую линию учреждения.

Было бы неплохо, если бы вы зафиксировали факт нарушения с помощью аудио или видео, или же письменного подтверждения очевидцев. Также можно подать жалобу языковому омбудсмену.

Какие штрафы применяются к нарушителям языкового закона:

В случае повторного нарушения будет составлен протокол и тогда уже налагается штраф в размере от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 5100 до 6800 грн.

Ранее, “Телеграф” сообщал, как на введение “языкового” закона отреагировали украинцы.