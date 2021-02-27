Вокруг салона для животных в Киеве разгорелся языковой скандал: что произошло (видео)

В Украине разгорелся еще один скандал из-за языкового законодательства.

Своей историей поделилась киевлянка Татьяна Шкуратова в Фейсбук.

По ее словам, инцидент произошел в одном из столичных груминг-салонов, где ее якобы отказались обслуживать на украинском языке.

"Хотела я записать собачку в груминг-салон Bruno_Groom. А мне отказали, сказав, что они принципиально не обслуживают украиноязычных клиентов. Я бы может и перешла потом на русский. Да не тут то было", - написала она.

Позже журналисты издания Факты связались с владелицей салона Ириной Д.

Та заявила, что свободно говорит на украинском языке и имеет филологическое образование. По ее словам, во время записи она говорила на российском языке, а клиентка на украинском.

Проблем не возникало до тех пор, пока Шкуратова не уточнила, будут ли проводить процедуру, если ее собака агрессивная и кусается, на что получила отрицательный ответ.

"Мы не применяем наркоза к животным. Не хотим их травмировать. Но такую же процедуру с наркозом могут сделать в ветеринарной клинике. А мы за эту собаку взяться не можем", - сказала хозяйка заведения.

Она утверждает, что именно после этого клиентка потребовала перейти на украинский язык.

"Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Салон не отказался обслуживать клиентку на украинском языке. Мы отказались обслуживать агрессивную собаку. Но я так ей ответила… Возможно, неправильно выразила мысль", - сказала она.

Владелица салона также сообщила, что после этого ей звонили неизвестные и угрожали. Сама она в полицию заявления пока не писала, но говорит, что все разговоры записаны на диктофон.

Как сообщалось ранее, представители военных вузов Украины влипли в языковой скандал во время презентации в одной из школ Днепра.